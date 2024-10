AMA alvo de ciberataque. Várias plataformas do Estado não estão a funcionar

A Agência para a Modernização Administrativa (AMA) foi alvo, esta quinta-feira, de um ciberataque e o site está indisponível. Também o portal gov.pt e os serviços de autenticação, como a Chave Móvel Digital, estão em baixo. Contactada pelo PÚBLICO, a AMA garante que o problema está a ser resolvido, no entanto, ainda não há previsão para que o serviço volte a funcionar.

Através de um comunicado publicado nas redes sociais, a AMA informa que a “disrupção na sua rede” acontece em “virtude de um ataque informático” e, por isso mesmo, o “acesso a diversas plataformas e serviços digitais, que podem ter impacto directo na actividade de várias entidades públicas e privadas" está, “preventivamente, indisponível".

Segundo a nota da AMA, “foram activados de imediato os protocolos de segurança para responder a este tipo de ataques, de modo a restabelecer a normalidade de todas as operações, estando igualmente envolvidas as autoridades nacionais competentes em matéria de cibercrime".

O CERT.PT, um serviço integrante do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), "está a acompanhar o incidente e a prestar apoio ao nível das medidas de mitigação e na fase de recuperação", explicou o centro de cibersegurança à Agência Lusa.

De acordo com CNCS, trata-se de um "impacto substancial ao nível dos serviços suportados por esta entidade, tais como a Autenticação.Gov e o Gov.ID". O CNCS foi “notificado do incidente de ransomware [em que é pedido um resgate] que hoje comprometeu as infra-estruturas geridas" pela entidade. com LUSA