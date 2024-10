Suspeito de triplo homicídio fica em prisão preventiva e vai fazer avaliação psiquiátrica

O suspeito do triplo homicídio numa barbearia no Bairro do Vale, na Penha de França, em Lisboa, no dia 2 de Outubro, vai aguardar os termos do processo em prisão preventiva, depois de ter sido ouvido esta quinta-feira por uma juíza em primeiro interrogatório judicial. Uma vez que "poderá padecer de problemas psiquiátricos", o suspeito deverá ser sujeito a uma avaliação psiquiátrica por determinação do tribunal.

O suspeito foi detido na quarta-feira pela Polícia Judiciária (PJ) no Pinhal Novo, concelho de Palmela, e foi esta quinta-feira presente a primeiro interrogatório judicial. No despacho é imputado ao arguido a autoria material de três crimes de homicídio qualificado agravado, um crime de homicídio qualificado agravado na forma tentada e um crime de detenção de arma proibida, sendo que a juíza considera ser "muito séria a possibilidade" de o arguido vir a ser condenado por aqueles crimes.

A Judiciária revelou que "desde o primeiro momento em que os factos" lhe foram comunicados "desencadeou-se um trabalho incessante de investigação e de recolha de informação, que conduziu à localização do suspeito" no Pinhal Novo, no âmbito de um inquérito titulado pelo DIAP (Departamento de Investigação e Acção Penal) de Lisboa. A PJ revelou que "contou com o apoio de familiares para localizar o agressor de 33 anos".

No dia 2 de Outubro, três pessoas morreram após serem atingidas a tiro, tendo o suspeito dos disparos fugido de carro em direcção à Estação de Santa Apolónia, com a ajuda do pai e de um outro familiar.

O barbeiro Carlos Pina, de 43 anos, e o casal Fernanda Júlia da Silva, de 34 anos, e Bruno Neto, de 36, foram assassinados a tiro, alegadamente sem planeamento prévio e por motivos fúteis. Desde o primeiro momento que as suspeitas recaíram sobre um morador do bairro com um historial de quezílias com vizinhos. Nessa noite, dois automóveis foram incendiados naquela rua.

"Pina", como era mais conhecido nas redondezas, deixou cinco filhos. Fernanda Júlia, de nacionalidade brasileira, estava grávida de três meses e era mãe de duas crianças.

O alegado homicida, também morador no bairro, terá ido à barbearia para ser atendido, mas o barbeiro ter-lhe-á dito que não era possível naquele momento. Seguiu-se uma pequena altercação, na sequência da qual o suspeito se terá deslocado ao carro para ir buscar uma arma de fogo. O casal que estava à porta da barbearia terá tentado acalmar os ânimos, tendo, por isso, sido atacado. Um outro cliente, que estava dentro da barbearia a ser atendido pelo barbeiro, terá escapado por pouco aos diversos disparos.