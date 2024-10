Portugal vai ter dois novos canais de TV dedicados às regiões e ao mundo rural

Um dos CEO da empresa que pretende lançar novas operadoras é o jornalista Sérgio Figueiredo. Apresentação será feita no dia 15, só para convidados.

Vão nascer dois novos canais de televisão em Portugal, que deverão operar na chamada rede de cabo. Um será dedicado ao mundo rural e um outro dedicado às regiões do país. Os canais serão propriedade da empresa Conta Lá, Conteúdos, Holding Audiovisual SA, que tem como um dos seus CEO o jornalista Sérgio Figueiredo, antigo director de informação da TVI.

Os canais vão chamar-se TV Rural e + Regiões. Os nomes constam do convite para apresentação dos novos canais a que o PÚBLICO teve acesso e que terá lugar no próximo dia 15, na sede da Microsoft Portugal, em Lisboa. A sessão, que será apenas aberta a convidados, contará, entre outros, com a presença de três secretários de Estado e da presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Luísa Salgueiro.

O PÚBLICO contactou por telefone Sérgio Figueiredo, que se recusou a fazer qualquer comentário, alegando que esta “não é altura” para o fazer. O jornalista aceitou apenas falar sobre a possibilidade de a sua empresa ter comprado o Porto Canal, um rumor que anda nos corredores da política e do jornalismo. E foi peremptório: “Não comprei o Porto Canal. Não quero comprar o Porto Canal. Não tenho dinheiro para comprar o Porto Canal."

E mais não disse, ficando assim por se saber se os canais, caso sejam validados pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social, vão operar em diferentes posições da televisão por cabo ou em apenas uma, quando vão para o ar, além de todos os detalhes sobre os seus objectivos e programação.

A cerimónia de apresentação do projecto, ao início da tarde na próxima terça-feira, será, segundo o convite, aberta com uma intervenção de Sérgio Figueiredo, subordinada ao tema Quais os desafios para uma década.

Seguem-se três painéis temáticos. O primeiro, dedicado ao turismo, será aberto por Maurício Ribeiro, também CEO da Conta Lá, e tem por título Como os conteúdos vão ajudar a promover os vossos territórios. Nesta temática, vão intervir também Manuel Dias, director nacional de Tecnologia e membro da comissão executiva Microsoft Portugal, e Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo.

Já no painel dedicado à agricultura Maurício Ribeiro fará a apresentação do canal TV Rural. Luís Mira, presidente da Confederação dos Agricultores Portugueses, e João Moura, secretário de Estado da Agricultura, também farão intervenções.

O terceiro painel será dedicado às regiões e Sérgio Figueiredo fará a apresentação do canal + Regiões. No quarto e último painel, denominado Q&A, participarão também, entre outros, Hernâni Dias, secretário de Estado da Administração Local, e Luísa Salgueiro.

Recentemente foram lançados dois novos canais na TV por cabo. O primeiro, o Now, foi para o ar a 17 de Junho deste ano. É um canal dedicado apenas à informação e pertence ao grupo Medialivre, que detém, entre outros meios, o Correio da Manhã (CM), a CMTV, Jornal de Negócios, Sábado e o Record.

O segundo, o V+TVI, iniciou a sua operação a 9 de Agosto deste ano. É um canal generalista, dividindo a sua programação entre o entretenimento, a ficção, o desporto (especialmente o futebol) e “com pequenos apontamentos de informação” ao longo do dia. Pertence ao grupo Media Capital, que detém a TVI e a CNN, entre outros, e substituiu o TVI Ficção, entretanto encerrado.