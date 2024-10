PAN diz que Orçamento deita por terra compromissos ambientais e protecção animal

A porta-voz do PAN disse nesta quarta-feira que o partido "dificilmente poderá acompanhar" a proposta do Orçamento do Estado para 2024, porque "põe por terra compromissos ambientais e compromissos com a protecção animal".

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, depois de o ministro das Finanças entregar a proposta, Inês de Sousa Real afirmou que o Governo propõe um retrocesso ao que diz ter sido o compromisso dos "últimos anos" na Assembleia da República para com a protecção animal.

"Desaparecem por completo deste Orçamento as normas para a protecção animal. Falamos dos mais de 13 milhões de euros que eram fundamentais para chegar às famílias carenciadas e para promover o apoio às autarquias e às associações", acusou. A porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza ressalva ter visto incluídas no documento propostas do PAN, como a isenção de IVA para apoiar associações na aquisição de ração ou o "enquadramento orçamental alinhado com os objectivos da Lei de Bases do Clima".

Lamentou, porém, que este Orçamento mantenha uma taxa de carbono que "vai onerar as famílias em mais de 620 milhões de euros", enquanto "perpetua as borlas fiscais para quem mais polui e lucra, como é o caso da isenção sobre os produtos petrolíferos". O PAN garantiu ainda que, caso o Orçamento venha a ser aprovado na votação na generalidade, apresentará propostas para "repor a justiça do ponto de vista ambiental, social e da protecção animal".