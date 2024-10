Orçamento para a Saúde aproxima-se dos 17 mil milhões de euros. Aumento é de 9%

O sector da Saúde vai ter mais de 16,8 milhões de euros no próximo ano, um aumento de 9% em comparação com a execução estimada até ao final de 2024, um reforço que volta a ser significativo, tal como aconteceu nos últimos anos, mas que é de menor dimensão quando se olha apenas para as transferências para o Serviço Nacional de Saúde (SNS). Estas crescem 5,7%, aproximando-se pela primeira vez da fasquia dos 14 mil milhões de euros (13.952), mais 752 mil milhões de euros do que o valor previsto para este ano, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025 que o Governo entregou esta quinta-feira na Assembleia da República.

