Ministra da Justiça diz que novo PGR é a pessoa indicada para pôr casa em ordem

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, afirmou esta quinta-feira que o novo procurador-geral da República (PGR), Amadeu Guerra, é pessoa indicada para pôr a "casa em ordem e ordem na casa".

O novo PGR toma posse no sábado e, segundo a ministra da Justiça, Amadeu Guerra é a pessoa indicada "para pôr a casa em ordem e pôr ordem na casa", considerando ainda que tem um "currículo inatacável" e que "é uma pessoa que conhece bem a casa".

"Ninguém melhor para pôr a casa em ordem do que uma pessoa que a conheça bem", afirmou Rita Alarcão Júdice aos jornalistas depois da sessão de abertura do Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM), que decorre hoje e sexta-feira em Vila Real, com cerca de 400 participantes. Já em Junho, a ministra da Justiça tinha falado na necessidade de "pôr ordem na casa" e criticou a"uma certa descredibilização do Ministério Público". "Os tempos modernos já não se compatibilizam com a ideia de que podemos estar fechados nos nossos gabinetes e não comunicarmos com os cidadãos nas sedes próprias", afirmou então, o que acabou por motivar uma reacção de desagrado por parte de Lucília Gago.

Amadeu Guerra, antigo director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal e ex-procurador regional de Lisboa vai suceder a Lucília Gago, e faz 70 anos em Janeiro.

Questionada sobre o director nacional da Polícia Judiciária (PJ), Luís Neves, que está em gestão corrente, após a sua comissão de serviço ter terminado a 19 de Junho, a ministra disse apenas que já pensou no assunto, mas que só depois da tomada de posse do novo PGR é que será o momento de "tomar essas decisões".

Quanto melhor se souber comunicar, melhor

Presente na sessão de abertura do encontro, o presidente da Assembleia da República disse esperar que Amadeu Guerra possa disponibilizar-se para ir com naturalidade ao Parlamento durante o seu mandato.

"No sábado tomará posse o senhor PGR, o que saúdo. Espero que possa, como sempre tenho defendido, disponibilizar-se para ir com naturalidade ao Parlamento durante o seu mandato. Será certamente bem-vindo à casa da democracia", afirmou José Pedro Aguiar Branco.

O responsável discursava durante a sessão de abertura do Encontro Anual do Conselho Superior da Magistratura (CSM).

À saída, já em declarações aos jornalistas, Aguiar Banco disse que, numa sociedade muito mediatizada e que vive também da comunicação, "um senhor Procurador ou uma senhora Procuradora deve ter essa competência porque é um cargo de grande relevo na percepção que os cidadãos têm quanto à qualidade e ao funcionamento da justiça".

"E quanto melhor se souber comunicar, sem violação daquilo que é o segredo de justiça ou em relação a situações de casos concretos, é um bom instrumento para poder dar maior confiabilidade à justiça", afirmou Aguiar Branco, já em declarações aos jornalistas.

E continuou: "Do que eu conheço da sua actividade e do seu longo historial enquanto procurador (...) creio que temos boas e fundadas razões para que essa realidade esteja presente no senhor PGR e que se veja com naturalidade a interacção entre os diversos poderes e também a prestação de contas na Assembleia da República".

Aguiar Branco salientou que a Assembleia da República "é a casa da democracia, é a representação de todos os portugueses e é natural que lá se trate e se fale de tudo aquilo que importa aos cidadãos".

Questionado sobre a ainda PGR, Lucília Gago, considerou que "não vale a pena voltar ao passado".

"Eu já na altura referi o que me parecia que teria sido útil para que até se dissipassem algumas suspeitas infundadas que havia", referiu, salientando que "foi bom" a PGR ter ido ao Parlamento, em Setembro.

"Agora o que importa é o futuro e o futuro começa já no próximo sábado com o novo senhor procurador e temos sinais esperançosos que essa realidade irá acontecer o que será melhor para a justiça, para todos nós, para a democracia", sublinhou.

A escolha de Amadeu Guerra para novo procurador-geral da República foi conhecida a 27 de Setembro. No currículo, soma uma carreira de 40 anos no Ministério Público, tendo liderado o principal departamento desta magistratura, o Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), que concentra os principais casos mediáticos do país. Destacou-se na Operação Marquês e na montagem da equipa e da investigação do caso BES.