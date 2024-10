Ministério da Educação quer rever a sua relação com as escolas e aumentar-lhes a autonomia

O anterior ministro da Educação da AD Nuno Crato tinha-se proposto a implodir o ministério por ser uma “máquina gigantesca que se acha dona da Educação em Portugal”. O actual titular da pasta, Fernando Alexandre, não vai tão longe, embora tenha o ministério também na sua mira. Objectivo para 2025: “Serão revistas as competências e atribuições dos serviços centrais do MECI, tendo em conta a sua eficiência e a sua articulação transparente e eficaz com as escolas e as autarquias.”

