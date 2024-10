Justiça aumenta dotação, mas serviços prisionais perdem 7,8 milhões

Apesar de a dotação global para o Ministério da Justiça aumentar 11%, ascendendo aos 1194 milhões de euros, as verbas do programa dedicado ao sistema prisional descem 7,8 milhões relativamente ao ano passado.

No orçamento de 2024 as cadeias e afins tinham consignados 357,6 milhões, enquanto no do ano que vem essa verba baixa para 349,8. Mas não é por isso que o Governo não deixa de prometer melhorias, nomeadamente no que diz respeito ao reforço dos sistemas de segurança, tema que se tornou particularmente premente de há um mês a esta parte, depois de fuga de cinco reclusos perigosos da cadeia de Vale de Judeus que pôs a nu as fragilidades a este nível.

O executivo quer que este reforço aconteça quer através da modernização dos equipamentos disponíveis que por via da melhoria da alocação de recursos humanos a esses equipamentos – uma vez que se percebeu que um guarda prisional pode ser responsável pelo visionamento de dezenas ou centenas de câmaras em simultâneo.

Ciente dos custos reputacionais e financeiros da falta de condições de muitas cadeias portuguesas – nos últimos cinco anos várias condenações no Tribunal dos Direitos Humanos custaram a Portugal mais de 800 mil euros -, o Ministério da Justiça garante que vai tomar medidas para resolver um problema que outros executivos anteriores foram incapazes de solucionar.

“Considerando que os estabelecimentos prisionais e os centros educativos não oferecem, em casos já identificados pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, condições mínimas aos reclusos para salvaguarda dos seus direitos, liberdades e garantias, é fundamental criar uma estratégia de reestruturação desta rede”, pode ler-se na proposta de Orçamento para 2025, que fala também no "aprofundamento da política de humanização dos espaços prisionais".

Previstas estão igualmente medidas de dinamização do trabalho dos reclusos, com vista a prepará-los para o exercício de uma actividade laboral após a libertação.