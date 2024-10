O uso de cannabis durante a adolescência e no início da idade adulta diminui o desempenho académico e está associado a um aumento no absentismo e abandono escolar. As conclusões são de uma metaanálise internacional, que se analisou os resultados de mais de 50 estudos, divulgada no início da semana na JAMA Pedatrics, uma revista médica e académica publicada pela American Medical Association.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt