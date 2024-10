Ver seguranças com fita-cola e inspectores com bastões a entrar na sala onde estava Ihor Homenyuk não suscitou suspeita a ex-director de Fronteiras.

António Sérgio Henriques, ex-director de Fronteira de Lisboa do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), está a ser julgado no Tribunal Local Criminal de Lisboa por denegação de justiça e prevaricação. Foi ou não foi responsável por ter omitido factos do relatório de ocorrência sobre a morte de Ihor Homenyuk, a 12 de Março de 2020? Fê-lo com intenção, permitindo o encobrimento do crime? Ajudou, com essa intenção, a compor o relatório?