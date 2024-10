Um Pouco Mais de Azul: a palavra da semana é íncola

O que fazem um jornalista, um economista e uma poeta, neste episódio do podcast Um pouco mais de azul? Sob o mote de íncola, palavra rara, Fernando Alves sustenta que gente emigrada é tão íncola como um menino da linha ou… o engenheiro Moedas; Francisco Louçã refere-se ao modo como se vive a novela do Orçamento do Estado, mas também da situação na Faixa de Gaza e da invasão do Líbano. Rita Taborda Duarte habita o livro de Djamilia Pereira de Almeida, Toda a ferida é uma beleza, para pensar como aí se vive a procura de um lugar que "seja o seu".

Armadilha orçamental

Francisco Louçã

Caiu o PS numa armadilha? Sim. Nunca houve negociação alguma e permitiu esse fingimento, o que talvez tenha sido o seu principal erro.

Para o governo, todo o estratagema orçamental era fácil, bastava seguir o guião de António Costa em 2022: primeiro, afirmar que o país sofrerá horrores se houver uma crise e eleições; depois, que o PRR estará em causa e que a chuva de dinheiro secará nesse caso; ao que acrescenta ainda que a conjuntura internacional é assustadora e onde o PM de então falava de covid e Ucrânia dir-se-á agora o medo do mundo; e, finalmente, que os ministros fizeram o possível e o impossível e até que são mais ou menos um PS por procuração na hora de orçamentarem. Montenegro seguiu o roteiro ao milímetro. Espera ganhar de todas as formas: se o PS aprova, fica condicionado como uma oposição-menos; se rejeita, o governo já tem o programa eleitoral; se o Chega, com o medo que tem de eleições, irrevogabiliza a sua irrevogabilidade, o governo espera reforçar do mesmo modo a sua posição dominante.

Para o PS, todas as soluções são problemáticas.

Se vota a favor, dificilmente invocará princípios ou propostas e fica aprisionado. Resta saber para que é que Pedro Nuno Santos inventou aquelas duas “linhas vermelhas”, no que dispensava conhecer o Orçamento. Aprendemos deste episódio que a conversa das “linhas vermelhas” é um truque que se banalizou. E, pior, quando o PS afirma a posição razoável de se decidir em função do Orçamento, cai um furacão como se essa atitude fosse um insulto à democracia. Decidir sobre um texto conhecendo-o é um risco para a Pátria.

Se vota contra, há um concerto de conselheiros que lhe aponta a emergência do Chega como “player”, como agora se diz. Dito por outras palavras, tais almas caridosas acham que, desde que as eleições determinaram a actual configuração parlamentar, a função do PS deve ser apoiar a direita, mesmo quando Montenegro e Moedas se excedem na absorção do discurso da extrema-direita para restringir a imigração legal e promover a ilegal, mais barata.

Poderá dizer-se que este foi o laço em que o PS se meteu. Foi. Mas há algum erro que dispense a obrigação democrática de cumprir o seu mandato e de respeitar a vontade de quem deu o voto a cada partido?

Viva o íncola planetário

Fernando Alves

Um cidadão, qualquer que seja a sua origem, cor da pele, religião, classe social, não está dependente da AIMA ou de qualquer outro balcão do Estado, sequer da condescendência mais ou menos farisaica da vizinhança, muito menos de um visto gold, para ser reconhecidamente íncola. A condição de íncola não carece de boa política governamental ou municipal. O íncola ganha tal estatuto pela relação com um lugar. É aquele que se demora ao ponto de morar. É o morador.

O íncola não deve tal categoria e designação senão ao latim. Íncola é aquele que habita o lugar. Outras urgências determinaram que fossem criadas associações de moradores, não calhou que lhes tivessem chamado associações de íncolas. Andamos há séculos a perdermo-nos de palavras que um dia nos farão falta.

A condição de íncola conquista-se pela permanência num lugar, pela ocupação, ainda que circunstancial, de um tecto, de um vão de escada, de um T2 em Telheiras, de um apartamento de luxo em Cascais. Íncola é aquele que habita. Seja qual for a modalidade da sua relação com o lugar onde mora.

A dignidade do íncola deve permanecer incólume à passagem de quantos, usando estratagemas mais ou menos ameaçadores e ilegítimos, sobressaltam as ruas onde vive gente ali nascida ou ali chegada de lugares distantes. Essa gente imigrada é tão íncola como eu, como um beto da Linha, como o engenheiro Moedas, como o desventurado da direita extrema ou como os ministros das pastas correlativas, habitação, assuntos sociais, administração interna.

Há dias, a jornalista Bárbara Reis deambulou pela rua do Benformoso com Rana Taslim Uddin, o líder da comunidade bengali em Lisboa. “São quatrocentos metros”, escreve Bárbara, “e, de uma ponta à outra, quase só se vêem lojas bengalis e homens, quase todos do Bangladesh e do Paquistão”. Nesse percurso entre os números 1 e 189 de uma rua estreita onde cabe tanto mundo, ela observa o modo como os turistas se rendem aos sabores do caril ou dos crepes doces cozinhados por íncolas vindos de longe. Rana há-de dizer-lhe: “Quando vim aqui a primeira vez, há 30 anos, esta rua era escura, só havia droga e prostituição. Os bengalis deram luz a esta rua. Criámos negócios e criámos uma atracção turística”. Levantai vossas orelhas moucas.

Na breve Betesga da Banglatown entre o Martim Moniz e o Intendente que Ventura e aliados quiseram, há uns meses, afoguear com archotes de ódio, Bárbara partilha a legenda de um amigo, jornalista e advogado bengali: “Há ruas como o Benformoso em todo o lado”. Em algumas, como a de Newark, fala-se português. E em todo o lado, os turistas gostam. Provam, primeiro estranha-se, depois entranha-se.

Esta constatação de uma evidência à qual o ruído mediático acrescentou preconceito e discriminação deveria ser razão suficiente para nos atrevermos a percorrer as banglatowns mais próximas ou mais distantes com a disponibilidade do “íncola planetário”.

Encontrei a expressão “íncola planetário” num discurso que Aquilino Ribeiro proferiu já pouco antes do seu desaparecimento, em 1963, aquando de uma homenagem que lhe fizeram no Club dos Fenianos, no Porto. Esse discurso está disponível no grande caldeirão dos ecrãs e, não fora o preço de cada garrafa, a rondar os 150 euros, merecia que brindássemos com uma rodada de um certo tinto de 2020 produzido no Douro com castas Vinhas Velhas. Chama-se Íncola, esse néctar.

Não me espantaria que na vindima tivessem participado ucranianos, timorenses, tailandeses, vietnamitas ou bengalis como aqueles com que se cruzam Bárbara. Se a ideia tiver mercado, ainda veremos vinhos chamados Imigrante.

Também por isso, um desventurado que agrida um íncola não passa de um caverníncola.

Íncola: habitar o mundo, habitar livros

Rita Taborda Duarte

(a partir de Toda a Ferida é uma Beleza, de Djaimilia Pereira de Almeida)

Uma palavra nunca é, na verdade, uma palavra; e só muito dificilmente se assemelha sequer ao seu sinónimo. O mote para o podcast de hoje é íncola, vocábulo redondo, enchendo a boca, que nos chega directamente, quase sem mácula, do latim; palavra com tão pouco uso, que atravessou os séculos sem perturbação. Foi este mote para pensar, por várias razões, o livro da escritora Djaimilia Pereira de Almeida, Toda a Ferida é uma Beleza.

Íncola tem o porte de uma palavra rara e significa habitante ou morador. Portanto, bem se adequa às circunstâncias actuais, em que ser habitante, ter um sítio para morar, é tido, já, por coisa rara, mirífica. Mas não só de moradores, neste sentido literal, queria falar. Convoco esta palavra rara, quase bizarra, íncola, para habitar o livro Toda a Ferida é uma Beleza, belíssima e intensa parábola, da escritora Djaimilia Pereira de Almeida que venceu a última edição do grande prémio de romance e novela da APE. Numa linguagem poética, de filigrana, o livro mostra o que é ser menina, mulher, negra, pobre, tentando povoar o real, com todo o ainda mais amplo e profundo espaço interior que a habita corpo dentro. Maria – nome da personagem, e, no fundo, de todas as meninas, todas as mulheres – com a sua mão desenha, escreve, garatuja e ocupa o mundo com aquilo que cria, mesmo que não o compreenda, na ânsia de fazer florescer a liberdade e a alegria. Por isso, a Maria todos cortavam as asas, como quem diz as pernas, como quem diz a mão. Mas toda a ferida, toda a dor, ela transforma em beleza e tudo, então, renasce, em ciclo contínuo.

A novela, dominada pelo simbólico, faz-se acompanhar pelas ilustrações de Isabel Baraona, que acrescentam uma materialidade concreta às palavras. Em causa, no livro, está a procura de um espaço que seja o seu. Não um lugar onde se more, sequer ainda lugar em que esteja. Mas tão somente um lugar – qualquer um — em que se seja. O livro de Djaimilia fala-nos desse habitar alegórico, da busca do lugar de pertença; a naturalidade de um chão, onde pousar a planta dos pés, onde criar raízes mais fundas do que brevidade frágil das superfícies. Penso que não arriscaria muito se dissesse que Toda a Ferida é uma Beleza não é mais, afinal, do que a experimentação ficcional, metafórica, também por isso tão significativa, dos pontos de vista dos textos reunidos numa outra obra de Djaimilia, O que é Ser uma Escritora Negra Hoje, de Acordo Comigo. No fundo, o que tento dizer é que leio estes dois livros, como duas moradas para o mesmo pensamento, que, aliás, se ramifica consoante o leitor que o tem entre mãos. Há que afinar, também, a leitura do livro de Djaimilia por esse diapasão e lembrar com Audre Lorde, em Irmã Marginal, que "as diferenças entre mulheres negras são também erradamente nomeadas e usadas para [as] separar umas das outras" (ou para que vejamos o mundo, por um canudo demasiado estreito)" (...) "Como mulher negra, lésbica e feminista confortável com os muitos ediversos componentes da minha identidade, e mulher comprometida com a libertação da opressão racial e sexual, percebo que sou constantemente levada a arrancar parte de mim e apresentá-la como um todo significativo, eclipsando ou negando as outras partes do eu."

A palavra mulher não é uma palavra neutra, monocromaticamente polida: tem várias demãos e acumula sentidos, e não significa o mesmo quando dita por uma mulher negra ou mulher branca ou mulher pobre ou mulher rica. E mesmo no nosso século, em que as identidades de género, sexuais ou raciais procuram conquistar ou manter o seu espaço teórico e reflexivo, face à hegemonia das maiorias de poder; a pergunta de Djaimilia no ensaio proferido em 2022 não pode ser ignorada: "Mas quem está interessado no que a escritora negra escreve? [...] as palavras são o menor dos problemas da escritora negra, depois do guarda roupa, muitíssimo depois do penteado, dos sapatos, do batom, das frases feitas, da conta do Instagram, da página pessoal, dos amigos certos? Haverá no nosso mundo de pessoas negras quem entre elas reivindique o seu quarto? Um espaço? Tempo? [...] e depois acrescenta: "interessa a escritora negra como já interessou a canela, o abacate, a telenovela, o futurismo, as iogurteiras, o açafrão das índias, as canções de luta. O que ela escreve, como todos sabemos aqui que ninguém nos ouve, interessa muito pouco."

E é com a força da resposta ficcional a esta questão (com o poder que só a ficção empresta à linguagem) que, na novela Toda a ferida é uma Beleza, a pequena Maria vai ocupando o mundo à sua volta, habitando-o, com o gesto concreto da escrita antes da escrita, estágio inaugural de liberdade. A certa altura, a meio do livro, surge uma pergunta que ressoa na memória do leitor: "quantas vezes pode morrer afinal uma menina?". Responderia eu, tantas quantas conseguir renascer da ferida. RTD

Djaimilia Pereira de Almeida

Toda a Ferida é uma Beleza

Relógio d’Água, 2023

(Ilustrações: Isabel Baraona)

Djaimilia Pereira de Almeida

O que é Ser uma Escritora Negra Hoje, de Acordo Comigo

Companhia das Ilhas, 2023