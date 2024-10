Mais autonomia e mais estudantes internacionais: as metas do Governo para o ensino superior

Ministério anuncia mais autonomia para as instituições do ensino superior. Propinas e apoios ao alojamento mantêm-se. Baixar abandono e ter 55% dos jovens de 20 anos no superior são outras das metas

O orçamento para a Ciência e Inovação, onde se incluiu o ensino superior, prevê para 2025 uma despesa total consolidada de cerca de 3841,6 milhões de euros. De acordo com o relatório que acompanha a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025, que foi entregue esta quinta-feira no Parlamento, "excede em 3% a estimativa de execução de 2024". As despesas com o pessoal representam cerca de 51,8% da dotação desta despesa, com destaque para os orçamentos das Instituições de Ensino Superior (IES).

Uma vez que os dados divulgados agregam uma série de áreas, nomeadamente da ciência e inovação, não é ainda possível saber com detalhe como se organiza o montante destinado ao ensino superior. O relatório é parco em novidades em relação a este sector, mas contempla uma série de medidas já anunciadas. Desde logo o aumento do apoio à deslocação, destinado aos estudantes bolseiros deslocados que sejam beneficiários de complemento de alojamento. Vão poder beneficiar de um apoio mensal de 40 euros até ao máximo anual de 400 euros. Também o valor máximo das propinas será mantido nos 693 euros, depois de ter sido levantada a hipótese de descongelar este valor já no OE de 2025.

O alojamento estudantil continua a ser um dos temas com maior destaque neste sector. A sua escassez é assinalada pelos estudantes como uma das grandes dificuldades na entrada e permanência no superior. Durante o ano de 2025, está prevista a conclusão de 62 projectos de residências para o alojamento de estudantes universitários, num investimento total de 284 milhões de euros, dos quais 240 milhões serão financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O restante fica a cargo dos promotores.

O objectivo do Governo é superar a meta acordada com a Comissão Europeia de 13.300 camas destinadas ao alojamento estudantil, ao abrigo do PRR. Para o próximo ano, o investimento previsto no âmbito do Programa Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, cuja taxa de execução tem estado muito aquém do previsto e das necessidades, é de 143 milhões de euros.

No próximo ano, e tal como já anunciara, o Ministério da Educação, Ciência e Inovação quer apresentar à Assembleia da República uma proposta de revisão do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), de modo a reforçar "a sua autonomia administrativa e financeira" e a garantir "uma maior estabilidade, previsibilidade e transparência na gestão dos recursos orçamentais" das próprias instituições e unidades de investigação.

"Esse reforço da autonomia favorecerá a definição e a implementação de estratégias de desenvolvimento que reforcem o seu posicionamento internacional e contribuam para o desenvolvimento nacional e para a coesão regional", sublinha o relatório. E ainda abrir caminho "para a racionalização da rede de ensino superior, através do estabelecimento de consórcios ou de processos de fusão e integração de IES".

A par disto, o Ministério da Educação prepara-se também para avaliar e rever o sistema de bolsas e acesso ao alojamento no superior. Para tal, será feito um estudo sobre a acção social no Ensino Superior a cargo do Centro de Economia da Educação da Nova SBE.

Mais estudantes internacionais

A cumprir-se o que esta proposta de OE reproduz, o próximo ano deverá trazer algumas alterações à oferta formativa das IES, de modo a que estas possam responder "às necessidades da sociedade e da economia, com vista a criar um círculo virtuoso em que o investimento em educação, cultura e ciência potencie a criação de riqueza no país". Para tal, o objectivo para 2025 é que haja apenas 8% de vagas sobrantes no final da 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso.

Entre as metas fixadas, está ainda ter 55% dos jovens de 20 anos a frequentar o ensino superior e baixar dos 10% o número de estudantes que abandonam o curso ao fim do primeiro ano. "Mais e melhores condições permitirão aumentar as qualificações da nossa sociedade, para alcançar uma percentagem dos adultos entre os 25-34 anos com diploma de ensino superior acima da média da UE", nota o documento, fixando o objectivo de esse valor chegar aos 44% — em 2023, era de 41,5%, colocando o país no 17.º lugar entre os 27 estados-membros da União Europeia.

O Ministério da Educação quer ainda reforçar o número de estudantes internacionais nos mestrados (incluindo-se aqui os alunos em mobilidade internacional) para os 28%.

Depois de entregue no Parlamento, o Orçamento do Estado para 2025 será debatido na generalidade, em plenário, a partir de 28 de Outubro, com a votação na generalidade marcada para dia 31 deste mês. Já a votação final global da proposta orçamental está marcada para 29 de Novembro. Pelo meio, o diploma proposto será discutido nas várias comissões de especialidade, onde o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, também será ouvido.