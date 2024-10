Apenas mais 70,5 milhões para reforço das prestações de parentalidade

O mais recente alargamento da licença parental, aprovado na generalidade no Parlamento, deveria ter, segundo as contas do próprio Governo, um impacto de 400 milhões de euros no Orçamento do Estado para 2025. Porém, no documento divulgado esta quinta-feira, as prestações de parentalidade aumentam apenas o equivalente a 70,5 milhões de euros, o equivalente a 8%.

Na prática, a previsão orçamental passa de 886,4 milhões para de 956,9 milhões. “Quanto às prestações de parentalidade, a despesa ascende a 956,9 milhões de euros, evidenciando um crescimento de 8% face à previsão de execução para 2024, uma vez que considera o aumento do número de beneficiários e da remuneração por trabalhador, nomeadamente na principal componente das prestações de parentalidade, o subsídio parental inicial”, lê-se no articulado do documento.

As alterações à licença parental, que resultam de uma iniciativa cidadã, ainda não foram aprovadas em votação final pelos deputados. O que está em cima da mesa é o alargamento da licença de parentalidade inicial paga a 100% de 120 para 180 dias, e de 150 para 210 dias pagos a 80%.

A proposta fora subscrita por quase 24 mil cidadãos e teve os votos contra dos dois partidos do Governo (PSD e CDS), mas conseguiu o apoio dos restantes sete partidos. Apesar de ter defendido que alterações nesta matéria deveriam ter sido previamente discutidas em sede de concertação social, por implicarem mudanças à lei laboral, o PS acabou por votar a favor das alterações.

O PÚBLICO já questionou o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social sobre a discrepância dos valores.