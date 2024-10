Antidepressivos diminuem risco de tentativa de suicídio em doentes deprimidos, conclui artigo

As “evidências crescentes mostram que os antidepressivos, em geral, diminuem o risco de tentativa de suicídio em doentes deprimidos”, conclui um trabalho realizado por investigadoras portuguesas. No artigo salientam também, na sequência de um alerta do regulador do medicamento norte-americano feito em 2004, que reduzir o uso destes medicamentos no tratamento de jovens “pode, na verdade, aumentar os riscos de suicídio devido ao tratamento inadequado da depressão”.

