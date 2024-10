Homem passa mal em avião com repatriados do Líbano e é socorrido em Lisboa

Tripulantes do avião da Força Aérea Brasileira que viajava entre Beirute e Lisboa tiveram de acionar a embaixada e o consulado do Brasil em Lisboa por causa de um libanês que passou mal durante o voo.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou iOS.

A tripulação do avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que está transportando brasileiros e familiares do Líbano para o Brasil viveu momentos de tensão na madrugada desta quinta-feira (10/10). Um passageiro, o libanês Reda Mahmoud Imad, 41 anos, passou mal durante o trajeto entre Beirute e Lisboa, com sinais de trombose, o que poderia resultar em um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Assim que a aeronave pousou na capital portuguesa, próximo da 1h da madrugada, o homem foi levado imediatamente para o Hospital São José.

Segundo o embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, o telefone dele tocou exatamente a 1h10 da manhã, dando início a uma operação de guerra. Como Reda, que é casado com uma brasileira e tem quatro filhos com ela, só tinha passaporte libanês, foi preciso que a diplomacia entrasse em campo. “Entramos em contato imediatamente com o Itamaraty, em Brasília. Ao mesmo tempo, o adido da Polícia Federal em Portugal acionou a Polícia de Segurança Pública (PSP), que faz a segurança do aeroporto de Lisboa, e o adido da Aeronáutica contactou representantes do Ministério da Defesa”, detalha.

Com essas articulações, o libanês foi retirado do avião da FAB e levado para o hospital. Nesse momento, o Consulado do Brasil em Lisboa também entrou em ação, para que o homem fosse acompanhado durante todos os exames e o tratamento. “Foi tudo muito rápido, com amplo entendimento e apoio da PSP e do hospital. O homem foi medicado, passou por avaliação e está bem”, afirmou o embaixador Wladimir Valler Filho, cônsul-geral em Lisboa. Reda Imad está, neste momento, no abrigo que a PSP mantém no aeroporto à espera do próximo avião que levará repatriados do Líbano para o Brasil, no sábado, 12 de outubro.

Foto Embaixador Raimundo Carreiro foi acionado à 1h10 da madrugada para contactar autoridades e ajudar libanês que passou mal em voo de repatriados Carlos Vasconcelos

Suporte necessário

O embaixador Carreiro destacou que a mulher e os quatro filhos de Imad seguiram para o Brasil, no voo da repatriação. Mas, se o problema de saúde do marido fosse mais grave, ela voltaria imediatamente para Lisboa. “Tivemos de providenciar tudo. O homem não tinha nenhum dinheiro nem medicamentos”, relata. “Quando contactamos o Itamaraty, a orientação foi a de que comunicássemos a embaixada do Líbano em Portugal, uma vez que se tratava de um cidadão libanês. Mas o país não tem representação em Portugal. A diplomacia é feita pela embaixada do Vaticano”, complementa. O jeito, então, foi pedir o auxílio da embaixada do Brasil em Roma, que acionou o Vaticano.

“Felizmente, tudo deu certo e o senhor Imad está passando bem”, assinala Carreiro. “A PSP está fornecendo tudo para ele, alojamento, alimentação, remédios”, emenda Valler Filho. Tanto a embaixada quanto o consulado continuarão acompanhando o caso até que o libanês embarque no sábado com destino ao Brasil. “Estamos fazendo o que podemos. A orientação do governo brasileiro é a de que ninguém fique para trás. Imad é casado com uma brasileiro e pai de quatro crianças. Enquanto for necessário, terá o nosso suporte”, assegura Carreiro.