Cuidados com táxis, carros de aplicativos e transportes em geral: “Será que são legais?”

As empresas de aplicativos têm processo de verificação dos motoristas. No entanto, as medidas apenas são tomadas após queixas em relação aos motoristas. No entanto, há ações que podem ser tomadas para ajudar a garantir a segurança. Eis algumas sugestões:

1. Peça a sua viagem antes de sair de casa

2. Verifique a sua viagem

Sempre que viajar com um motorista de aplicativo, certifique-se de que está entrando no automóvel certo, com o motorista certo. Verifique se a placa do carro, o modelo do automóvel e a cara do motorista correspondem ao que é apresentado no aplicativo. Nunca entre num automóvel em que a identidade do veículo ou do motorista não corresponda ao que aparece no aplicativo.

3. Peça ao motorista que confirme seu nome

É uma medida a mais de segurança. Assim como o nome do motorista, a marca e modelo e placa do carro aparecem no seu celular, o seu nome aparece no aplicativo do celular do motorista.

4. Viaje no banco de trás

Sempre que possível, sente-se no banco de trás, especialmente se viajar sozinho. Isto ajuda a garantir que possa sair com segurança dos dois lados do carro, evitando outros veículos em circulação, além de proporcionar, a si e ao motorista, algum espaço pessoal.

5. Partilhe os detalhes de sua viagem alguém de confiança

Durante a viagem, use o recurso Partilhar o estado da viagem na aplicação para que um amigo ou familiar tenha o nome, a fotografia do motorista, a placa do veículo e a sua localização. Assim, a pessoa que você escolheu vai poder acompanhar sua viagem e será informada da hora prevista de chegada.

6. Siga a sua intuição

Confie nos seus instintos ao pedir uma viagem de aplicativo. Se sentir que está numa situação de emergência, ligue para o 112. Há aplicativos que fornecem a localização em tempo real aos serviços de emergência quando se liga pelo botão de emergência deles.

7. Faça a avaliação da viagem

Após cada viagem, o aplicativo pede que você dê uma classificação do motorista. Se houver algum problema de segurança, comunique.