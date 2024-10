AIMA abre inscrição para reagrupamento familiar de crianças e jovens de até 18 anos

Para quem tem pelo menos um dos pais com residência, é só entrar no site da AIMA e pedir o agendamento. Medida facilita a vida de muita gente.

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) abriu em seu portal, nesta quinta-feira (10/10) uma página para os menores de idade pedirem reagrupamento familiar. A medida inclui crianças e jovens de até 18 anos que se encontrem em território português na data em que o pedido foi feito.

A prioridade para a regularização de menores de idade em território luso — informação divulgada pelo PÚBLICO Brasil há uma semana — faz parte da estratégia da AIMA de reduzir o número de estrangeiros indocumentados em Portugal. A medida está expressa no Plano de Ação para as Migrações, aprovado em junho pelo Conselho de Ministros de Portugal.

A página permite a opção de acesso em português e em inglês. Há um alerta de que, caso a pessoa que faz o pedido não esteja em Portugal na data do requerimento, o agendamento será recusado. Para especialistas, a iniciativa é uma indicação de que os menores de idade são prioridade para o Governo na resolução dos cerca de 400 mil processos pendentes de imigrantes tentam regularizar a situação no país.

Para a advogada Vanessa Bueno, a medida é um avanço nos direitos dos imigrantes. “É positivo. Há uma demanda muito grande e há muito tempo que não há agendamentos. As pessoas estão esperando uma resposta da AIMA”, comenta.

Mas, segundo ela, a ampliação do reagrupamento familiar pode abrir uma nova frente para processos judiciais requerendo agendamentos por parte da AIMA. “No caso de só um dos cônjuges ter autorização de residência em Portugal, quando os filhos obtiverem o documento, isso pode ser utilizado para o outro integrante do casal recorrer à Justiça em busca do mesmo direito”, diz.

A decisão da AIMA de priorizar o reagrupamento familiar de menores de 18 anos também é considerada um passo importante da para se reduzir o drama dos imigrantes na avaliação da advogada Izabella Schroeder. “Creio que a AIMA está tentando fazer uma coisa boa”, avalia. Contudo, ela se preocupa com os que ficam de fora dessa medida.

“Muitos menores que estão em situação irregular não se enquadram no reagrupamento, porque os pais não têm a autorização de residência. A lei prevê que todas as crianças e jovens a partir do terceiro ciclo de estudo têm direito à residência em Portugal. Por que a AIMA não vai às escolas e faz um mutirão para dar documentação a quem tem direito?”, pergunta. O terceiro ciclo de estudo começa no sétimo ano e inclui crianças a partir dos 13 anos de idade.