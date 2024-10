Pedro Nuno Santos sem plano de fuga no OE e Marques Mendes com plano de ida para Belém

Com um convidado especial, falamos sobre questões orçamentais sem realmente falar sobre medidas do novo orçamento. E também trocamos umas ideias sobre Marques Mendes em Belém ou RTP sem publicidade.

O Governo entregou esta quinta-feira a proposta para o Orçamento do Estado para 2025, mas já depois da gravação do Poder Público. Por isso, hoje não vamos esmiuçar o orçamento nem falar sobre medidas concretas, o que não significa que ignoremos o assunto em si. Aliás, o podcast tem hoje um convidado especial: Sérgio Aníbal, jornalista da secção de Economia do PÚBLICO.

Que margem orçamental pode existir realmente no próximo ano, o que contribui para que ela seja maior ou menor, a nova linha vermelha de Pedro Nuno Santos no OE, o plano do Governo para salvar os media e o apoio de Luís Montenegro a Marques Mendes para Belém são alguns dos temas desta edição.

Para esmiuçar o Orçamento não deixe de ouvir o Soundbite ainda esta quinta-feira, dia 10 de Outubro, e o P24 de sexta-feira de manhã.

