Governo deixa TAP fora do Orçamento e Pedro Nuno tem menos uma linha vermelha

Depois do IRS Jovem e do IRC, o líder do PS assegurou que se o Governo incluir a privatização da TAP no Orçamento, os socialistas votarão contra a proposta de lei que será conhecida esta quarta-feira.

Afinal havia outra... linha vermelha. Além do IRS Jovem e do IRC que o secretário-geral socialista começou por traçar como linhas vermelhas impeditivas da viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) pelo PS, Pedro Nuno Santos avisou entretanto que se o Governo da Aliança Democrática incluir a privatização da TAP na proposta de lei que será, esta quinta-feira, entregue no Parlamento, então será certo o voto contra dos socialistas. Todavia, segundo o ministro Miguel Pinto Luz, não será a TAP a impedir que o OE2025 descole para a aprovação.