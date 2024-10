Os dois riscos que deixam o Orçamento em suspenso

Sem acordo com o PS e sem viabilização garantida na Assembleia da República, a apresentação do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025) evidenciou os dois principais receios do ministro das Finanças: o chumbo e o que a fase de especialidade poderá fazer ao excedente orçamental previsto pelo Governo. É que ainda que se tenha afirmado “absolutamente convicto” de que o OE2025 será aprovado, Joaquim Miranda Sarmento não deixou de repetir as expressões “se” e “caso seja”. A incerteza sobre o sentido de voto do PS ― que vai analisar o documento “com calma” e “no tempo que entender” ―, e a promessa de voto contra do Chega, deixam tudo em suspenso pelo menos, num primeiro momento, até à votação na generalidade, no final deste mês, e, depois, até ao fim do processo na especialidade, no final de Novembro.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt