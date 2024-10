Tens Cartão Jovem? Podes ter descontos em consultas de psicologia

No Dia Mundial da Saúde Mental, a Movijovem aliou-se à Ordem dos Psicólogos e criou uma bolsa de psicólogos para quem tem Cartão Jovem.

A rede, que conta com 397 psicólogos de todo o país, vai permitir que os mais de 190 mil jovens que têm este cartão possam ter consultas com condições vantajosas: a primeira consulta é gratuita, as quatro seguintes custam, no máximo, 25 euros, e as subsequentes terão desconto mínimo de 50%.

A lista de psicólogos parceiros pode ser consultada no site do Cartão Jovem.

Miguel Perestrello, presidente da Movijovem, refere, citado em comunicado, que a ideia é “quebrar barreiras no acesso da população jovem aos cuidados na área da saúde mental”. “Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo, e estamos empenhados em garantir que o bem-estar psicológico seja uma prioridade acessível a todos os jovens”, continua.

O Cartão Jovem é um programa europeu disponível para jovens entre os 12 e os 30 anos.

Se não tens Cartão Jovem, mas estás a pensar em pedir ajuda, podes consultar esta lista de serviços de psicologia acessíveis, que o P3 compilou no início deste ano.