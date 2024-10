Furacão Milton: moradores da Florida fizeram fila para adoptar todos os cães de um canil

As boxes estavam no exterior do abrigo e os moradores de Miami-Dade acharam que os animais não ficariam seguros durante a passagem do furacão. Pelo menos 160 cães foram adoptados.

Depois de protegerem as janelas e portas das casas contra a passagem do furacão Milton, centenas de moradores do estado norte-americano da Florida decidiram ajudar os animais que vivem nos abrigos.

Segundo o canal de televisão NBC News, durante a manhã de terça-feira, dia 8 de Outubro, centenas de moradores do condado de Miami-Dade fizeram fila à porta de uma associação de protecção animal de Medley, uma das cidades da região, com o objectivo de adoptarem os cães que aí viviam.

O vídeo da reportagem, que foi mais tarde publicado no TikTok, mostra a longa fila de espera, cães a receberem mimos junto dos novos tutores e muitas das boxes onde os animais estavam já vazias.

Como as jaulas ficam no exterior do abrigo, os cães estariam mais expostos à passagem do furacão e foi a pensar nisto que os adoptantes se dirigiram ao canil.

“Este tempo vai trazer cheias, ventos fortes e sabemos que até o som de uma tempestade é algo assustador e stressante para os cães. Para eles, a possibilidade de saírem deste canil ao ar livre e irem para uma casa onde se vão sentir seguros e a salvo significa muito”, afirmou uma das responsáveis do abrigo, em entrevista ao mesmo canal.

De acordo com a NBC News, no domingo, dia 6 de Outubro, existiam 160 cães disponíveis para adopção neste abrigo. Na terça-feira, a maioria das boxes estavam vazias, mas ainda restavam alguns cães à espera de uma família definitiva.

“Não estávamos preparados para isto, mas estamos muito felizes por ter acontecido”, acrescenta a funcionária. Dada a elevada procura, o abrigo acredita que, pela primeira vez desde que abriu portas, todos os cães serão adoptados antes da chegada da tempestade.

Cães abandonados e presos na rua

Por outro lado, também há donos que fogem da zona onde vivem para se protegerem do furacão e abandonam os animais de companhia na rua. Um dos vídeos publicados na rede social X (antigo Twitter) mostra um cão amarrado a uma vedação à chuva que foi encontrado pela polícia da cidade de Tampa.

FHP Troopers rescued a dog left tied to a pole on I-75 near Bruce B Downs Blvd this morning. Do NOT do this to your pets please… pic.twitter.com/8cZJOfkJL2 — FHP Tampa (@FHPTampa) October 9, 2024

A zona onde o cão estava, e que fica perto de uma estrada, estava alagada. O animal, que tinha as patas e parte do corpo submerso, mostrou-se inicialmente agressivo, mas deixou-se capturar pelas autoridades que o levaram para um abrigo. Depois do resgate, a polícia publicou uma imagem do cão, a quem chamaram Milton, já seco e no banco traseiro do carro.

??????The dog after being rescued after he was deserted by his owners and left tied to a poll. #HurricanMilton pic.twitter.com/sYgrKAGl6c — PatriotFlashInfo (@powerwil96) October 9, 2024

A passagem do furacão Milton pela costa da Florida, na quarta-feira à noite, matou quatro pessoas e deixou um rasto de “danos significativos” por onde passou.