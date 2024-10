O PS está disponível para trair a democracia que fundou

O que explica o impasse do PS acerca do Orçamento do Estado para 2025 não são as “linhas vermelhas” impostas por Pedro Nuno Santos na negociação do seu conteúdo. Essas fronteiras começaram a ser ultrapassadas mal foram delineadas, pelo que não têm qualquer valor analítico. O que é politicamente crucial na estratégia do PS é uma outra “linha vermelha” que Pedro Nuno também decidiu ultrapassar, e logo no início do seu mandato enquanto líder: a “linha vermelha” traçada para impedir o Chega de contar para as soluções governativas do país.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt