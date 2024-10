Um OE de fim de mandato

Tal como nos governos de Durão Barroso e de Passos Coelho, logo que tomou posse, o ministro das Finanças anunciou que as contas públicas estavam “bastante pior” do que o esperado. Parecia que a tradição iria cumprir-se: os governos são eleitos com promessas generosas; quando tomam posse, arranjam desculpas para adoptar de imediato medidas orçamentais restritivas; e guardam para vésperas de eleições as medidas mais simpáticas para os eleitores.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt