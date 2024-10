A importância de não “ser” psicoterapeuta

A criação da profissão de “psicoterapeuta”, paralela às dos médicos e psicólogos que fazem psicoterapia, pode ser do interesse de alguns, mas não é do interesse de quem precisa de psicoterapia.

Na área da saúde, em particular na saúde mental e bem-estar psicológico, a prestação de cuidados deve ter uma atenção especial. Os clientes estão com frequência em posições de vulnerabilidade e de risco. A proposta da criação de mais uma profissão paralela às existentes não contribuiu para a segurança da prestação de cuidados e aumenta a confusão entre utentes e profissionais. Pode ser do interesse de alguns “psicoterapeutas” mas não é do interesse de quem precisa de psicoterapia.

A psicoterapia é uma intervenção eficaz. Décadas de investigação mostram que a maioria das pessoas melhora significativamente com psicoterapia. Mas enquanto intervenção eficaz, também pode ter efeitos iatrogénicos. Ou seja, quando mal praticada pode levar a um aumento do sofrimento e a perturbação funcional dos clientes. Existem vários fatores que podem justificar isto, mas um deles é a má prática que deriva de má formação.

A vasta maioria dos psicoterapeutas em Portugal tem uma profissão de saúde (e.g., psicólogo, psiquiatra) e fez uma formação substancial de seguida. A base em saúde (atualmente através da licenciatura e mestrado ou mestrado integrado numa das profissões de saúde) dota os psicoterapeutas de competências de avaliação ou diagnóstico em saúde – a nível físico e mental –, compreensão do desenvolvimento humano e funcionamento físico, psicológico e social. É esta base que permite aos psicoterapeutas não médicos referenciar para um médico quando o quadro é mais bem explicado por uma provável condição física. É esta base que permite aos psicoterapeutas médicos referenciar para um psicólogo quando a pessoa precisa, por exemplo, de uma avaliação psicológica ou uma intervenção psicológica de outra índole.

A ligação às profissões de saúde ainda tem outra vantagem. Quando existe má prática, para além dos procedimentos legais genéricos, existem códigos deontológicos e conselhos jurisdicionais para os quais é possível fazer queixa. É possível um profissional de saúde ser sancionado na sua prática de psicoterapia se viola os pressupostos do seu código de ética.

Por muito competente que seja um teólogo ou filósofo, eles partem menos qualificados para uma formação em psicoterapia do que um psicólogo ou psiquiatra

A criação de uma profissão paralela, em que a base de saúde é irrelevante, reduz necessariamente a qualidade da profissão. Por muito competente que seja um teólogo ou filósofo, eles partem menos qualificados para uma formação em psicoterapia do que um psicólogo ou psiquiatra. Além do mais, para o público em geral, a diferença entre um psicólogo e um psiquiatra já é difícil de entender. Como navegar numa pluralidade de profissões reconhecidas como legítimas, com profissionais com qualificações diferentes, sem uma clara distinção funcional.

O título desde artigo procura afirmar a psicoterapia como uma prática especializada de profissões de saúde. Mais do que “ser” defende-se o “fazer” e o fazer bem. Ser psicoterapeuta é ser praticante desta nobre intervenção, mais do que “ser” um profissional distinto. Mais do que o interesse de alguns “psicoterapeutas” é o interesse do público que está em jogo.