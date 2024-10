Falta concorrência no mercado dos PPR

O Governo poderia fazer ajustamentos nos “PPR do Estado”, possibilitando soluções de risco-retorno diferenciadas, que satisfaçam as necessidades dos aforradores e introduzindo concorrência no mercado.

O dia da aposentação chega, mais tarde ou mais cedo. Com ele, a acrescida necessidade de fazer “contas à vida”. A pensão de reforma nunca é a desejada. Surge o desconforto de não se ter adotado ao longo da vida ativa um plano de poupança para complementar o valor daquela.

Essa falha não resulta, certamente, da falta de avisos. Até o Estado, através da atribuição de benefícios fiscais, incentiva cada cidadão à constituição de um plano dessa natureza. Mesmo assim, a adesão a tais planos é modesta. O que está a falhar, então, quando está mais do que provado que o sistema de segurança social não vai poder assegurar no futuro, às gerações mais novas, o nível de pensões que atribui às gerações que hoje chegam à idade da aposentação?

Haverá múltiplas razões, que vão desde a reduzida literacia financeira a, em muitas famílias, um baixo nível de rendimento mensal. Junta-se uma outra: a inexistência de um mercado concorrencial de PPR – Plano de Poupança-Reforma, que proporcione custos competitivos de gestão dos fundos. Quase todos os bancos se posicionam neste mercado, constituindo sociedades para a gestão e encarregando-se, eles próprios, da colocação dos fundos junto dos clientes. Há uma multiplicidade de soluções e de proponentes, mas os custos de gestão cobrados são elevados, caraterística de mercado não concorrencial. Os PPR parecem ser uma “galinha dos ovos de ouro” para quem os propõe e gere.

Tome-se um exemplo real, entre outros possíveis, a que se alteraram os nomes. Um grande banco português, o X, comercializa o “CA PPR”, que é gerido por uma sociedade por si detida. Trata-se de um fundo de investimento aberto de poupança reforma, de risco médio. A respetiva rentabilidade nos últimos três anos é -1,1%. Anualmente, o fundo – os aforradores, na verdade – paga de custos de gestão, genericamente considerados, cerca de 2,1%. Faça chuva ou faça sol, o X, direta ou indiretamente, cobra-se desse montante, junto do fundo.

Há uma multiplicidade de soluções e de proponentes, mas os custos de gestão cobrados são elevados, caraterística de mercado não concorrencial

Não se põe em causa que a instituição tenha de ser remunerada pelos serviços prestados ao fundo. Porém, quando se olha à constituição deste, constata-se que quase 96% dos respetivos ativos são unidades de participação em outros fundos (o restante é liquidez). Ou seja, escolhidas essas unidades, a gestão executiva do fundo fica entregue, ainda que indiretamente, aos gestores desses outros fundos que, obviamente, se cobram por esse serviço. Consequência, o cidadão que escolhe o fundo para colocar a sua poupança para a reforma paga o serviço de gestão do seu aforro a dobrar, ou mesmo a triplicar, no caso de alguns desses outros fundos serem constituídos por unidades de participação em terceiros fundos.

Em tal contexto, a rentabilidade gerada pelos ativos do fundo é em grande parte apropriada por via do volume total de custos (diretos e indiretos) de gestão. Se os ativos que constituem o fundo gerassem um rendimento anual médio de 5%, pelo menos metade desse valor seria apropriado através desses custos.

Uma potencial alternativa ao dispor do aforrador é o denominado “PPR do Estado”, de sua designação oficial “Regime Público de Capitalização”. A principal vantagem relativamente aos PPR comercializados pelos bancos é o não cobrar custos de gestão sobre os montantes investidos; a principal desvantagem, a inexistência de escolha pelo aforrador da solução risco-retorno desejada. Só oferece uma solução, extremamente conservadora, de baixo risco, baseada preponderantemente em ativos de dívida pública. Solução que, mesmo nos seus melhores dias, proporcionará uma rentabilidade bastante modesta. Se para um cidadão que já tem à vista o momento da aposentação ela pode ser razoável, para jovens, que têm uma vida de trabalho pela frente, esse extremo conservadorismo evitará que possam beneficiar de mais elevadas rentabilidades disponíveis nos mercados bolsistas.

Tendo em consideração a importância cada vez maior que terá no futuro este tipo de poupança, poderia o Governo olhar para o “PPR do Estado” como uma experiência interessante a necessitar de ajustamentos. E, claro, efetuar tais ajustamentos para que seja possível propor soluções de risco-retorno diversas que satisfaçam as distintas necessidades dos aforradores.

Dessa atuação resultaria, também, a vantagem de quebrar o statu quo existente no mercado dos PPR, forçando a maior concorrência e, por arrastamento, levando a menores custos de gestão nas soluções geridas e comercializadas pelas instituições financeiras.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico