O autocuidado dos psicólogos: organização, burnout e reforço da contratação

O Dia Mundial da Saúde Mental, que hoje se assinala, é uma oportunidade para refletir sobre a importância da saúde mental na sociedade contemporânea. Não é apenas um lembrete da necessidade de ter acesso a cuidados adequados, é também uma chamada à ação para enfrentar os desafios de um dos pilares fundamentais do bem-estar humano. Apela à capacidade de agir sobre a forma como cuidamos dos outros e de nós próprios.

Nas últimas décadas, a preocupação com as respostas em saúde mental, bem como a procura pelos serviços de psicologia tem aumentado significativamente, em todos os setores, realidade ainda mais evidente desde a pandemia de covid-19. Hoje, temos a plena noção que o trabalho dos psicólogos é fundamental para a promoção da saúde mental, especialmente num contexto em que as exigências emocionais e o stress aumentam nas múltiplas áreas da vida.

Contudo, o reforço da contratação de psicólogos não tem acompanhado esta crescente necessidade e procura de apoio psicológico, o que tem elevado os níveis de stress nos profissionais de saúde mental. A escassez de profissionais nas instituições, tal como nos centros de saúde e hospitais, leva a que que os psicólogos enfrentem uma pressão constante, um volume excessivo consultas e de doentes com casos emocionalmente desgastantes. Estes fatores tornam este grupo de profissionais particularmente vulnerável ao burnout e à exaustão emocional: enquanto cuidam do bem-estar de outros, não raras vezes, negligenciam a sua própria saúde mental e o autocuidado. Somando a estes factos práticas de gestão organizacional pouco protetoras, rapidamente aumentamos o risco de exaustão destes profissionais.

O burnout surge frequentemente em profissionais que lidam com um elevado volume de trabalho de responsabilidade emocional, como é o caso dos psicólogos. Esta síndrome, caracterizada por esgotamento físico e emocional, perda de motivação e, por vezes, afastamento das responsabilidades profissionais, pode ter um impacto profundo, tanto na saúde do psicólogo como na qualidade dos serviços prestados.

Enquanto cuidam do bem-estar de outros, não raras vezes, negligenciam a sua própria saúde mental e o autocuidado

Adotar estratégias de autocuidado é assim essencial para os psicólogos. Este conceito refere-se a práticas que promovem a saúde física, mental e emocional, como a manutenção do equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional, descanso adequado, atividades de lazer e apoio emocional.

Contudo, se por um lado é vital que os psicólogos reconheçam a necessidade de cuidar de si próprios, é também fulcral que as instituições incentivem a prática do autocuidado. Como? Melhorando a organização dos serviços e o acesso a respostas de saúde ocupacional ajustadas. Priorizando a gestão dos riscos psicossociais e implementando políticas efetivas de gestão do tempo. Fomentando a formação contínua e a existência de espaços para supervisão clínica. Desenvolvendo redes de apoio psicológico entre profissionais. E é imprescindível que as entidades públicas, privadas e sociais reforcem as suas equipas de psicólogos. É uma medida essencial para aliviar a carga de trabalho e permitir uma distribuição mais equitativa de responsabilidades, acompanhada de uma mais eficiente organização dos respetivos serviços. Só com este binómio equilibrado é que seremos capazes de melhorar a qualidade das respostas de saúde mental acessíveis à população. Equipas maiores e melhor organizadas promovem condições de trabalho mais ajustadas, incentivam práticas de autocuidado e permitem que os psicólogos desempenhem as suas funções com menor risco associado de desenvolver burnout. Ao cuidar dos psicólogos, asseguramos que possam continuar a cuidar dos outros de forma eficaz, eficiente e sustentável.

Assim, neste Dia Mundial da Saúde Mental renovemos o compromisso de continuar a intervir, não apenas para tratar, mas para prevenir e promover a saúde mental de todos e de todas: uma sociedade mentalmente saudável é uma sociedade mais justa, inclusiva, equilibrada e resiliente.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico