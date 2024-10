O alento de não estarmos sozinhos

A semana começou com notícias vertiginosas. Os relatórios publicados traçam diagnósticos preocupantes: rios de todo o mundo tiveram os caudais mais baixos de sempre em 2023, o planeta testemunhou um declínio de 73% das populações de animais selvagens em apenas meio século, 25 entre 35 "sinais vitais do planeta" estão em "extremos recorde", a ultrapassagem de 1,5°C terá "consequências irreversíveis" mesmo que a temperatura volte a baixar. Enquanto ainda lidavam com os estragos do terrível furacão Helene, os EUA continuam sem tréguas com a chegada do furacão Milton. Em Portugal, o Norte foi varrido pela tempestade Kirk.

Nesta quinta-feira, Dia Mundial da Saúde Mental — em que os cientistas nos lembram da "necessidade urgente" de investigar o impacto das alterações climáticas e do calor extremo na saúde mental —, é importante falar também sobre como nos sentimos em relação a estas notícias. E também como nos sentimos em relação à falta de notícias sobre como sair desta vertigem.

Um exemplo? O Governo apresentou hoje a sua proposta para o Orçamento do Estado para 2025 e parece não haver cuidado (ou interesse) em enquadrar as medidas que têm uma dimensão de acção climática. Do outro lado, nas perguntas dos jornalistas nas conferências de imprensa, também parece não haver preocupações nesse campo, apesar de estarmos em véspera de duas grandes conferências internacionais sobre biodiversidade e alterações climáticas, respectivamente. As decisões lá vão surgindo, mas em jeito de medidas avulsas, sem intencionalidade no seu conjunto. Como cantava António Variações, numa canção que esta semana não sai da cabeça: "Vem outro dia e tudo se repete / E vais deixando ficar tudo igual."

Por coincidência, numa semana em que a saúde mental está na agenda, o Azul está a participar num workshop sobre jornalismo climático e saúde mental organizado pelo núcleo europeu do Dart Center, um prestigiado centro da Universidade de Colúmbia. Como gerir o impacto das notícias em quem nos lê? Como devemos lidar com fontes que podem estar em situações de grande vulnerabilidade, quando cobrimos as cada vez mais frequentes catástrofes relacionadas com o clima? Como lidar com a dissonância de escrever todos os dias sobre uma crise planetária que é, muitas vezes, considerada apenas mais uma página do jornal por muitos colegas de outras áreas? Foram preocupações trazidas neste workshop tanto por jornalistas de órgãos independentes como outros semelhantes ao PÚBLICO, que têm secções dedicadas ao ambiente e à crise climática, como o britânico The Guardian.

Um dos projectos que se debruçam sobre a forma como lidamos com os nossos "sentimentos climáticos" chama-se Is this how you feel?, criado há dez anos pelo comunicador de ciência Joe Duggan, que perguntou a dezenas de cientistas: como é que as alterações climáticas o fazem sentir? As cartas — escritas à mão — mostram respostas de medo, revolta ou desânimo, mas também de inspiração e esperança. Um dos efeitos poderosos deste projecto é perceber que, apesar de tudo, não estamos sozinhos — nem no desalento, nem na esperança.

E o leitor (ou leitora), como se sentiu hoje ao ler as notícias do dia?