Presidente taiwanês diz que Pequim “não tem o direito de representar Taiwan” e promete “resistir à anexação”

Lai Ching-te insistiu nesta quinta-feira que Taiwan e a República Popular da China não “estão subordinadas uma à outra”. Num discurso em Taipé, no âmbito das comemorações do 113.º aniversário da fundação da República da China – o nome oficial do território governado de forma autónoma desde 1949 –, o Presidente taiwanês defendeu a manutenção do “statu quo de paz e de estabilidade entre os dois lados do estreito de Taiwan” e desafiou Pequim a cooperar com a ilha em diversas matérias.

