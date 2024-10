Furacões entram na campanha através de teorias da conspiração de Donald Trump

A passagem dos furacões Milton e Helene, que provocaram várias mortes e a destruição generalizada no Sul dos Estados Unidos, entraram na campanha eleitoral para as eleições presidenciais que se vão realizar no início do mês de Novembro, através de acusações e teorias da conspiração levantadas pelo candidato republicano Donald Trump e aliados, que obrigaram o Presidente dos EUA Joe Biden a criticar, num discurso televisivo, e a desmentir o “conjunto de mentiras” espalhadas pelos republicanos.

“Nas últimas semanas, tem havido uma promoção imprudente, irresponsável e incessante de desinformação e de mentiras descaradas que estão a perturbar as pessoas”, acusou o Presidente dos Estados Unidos, apontando o dedo ao seu antecessor.

As acusações de Trump dirigiram-se à resposta do Governo federal dos EUA nos trabalhos de resposta ao furacão Helene, que atravessou vários estados do sul, acusando a administração de Biden e da sua adversária nas eleições de Novembro, Kamala Harris, de desviarem fundos da Agência Federal de Gestão de Emergências (conhecida pela sigla inglesa, FEMA) para entregarem a imigrantes sem documentação.

“O antigo Presidente Trump tem liderado a investida ​de mentiras”, acusa Biden, acrescentando que “foi afirmado que propriedades estão a ser confiscadas. Isso simplesmente não é verdade”.

“Estão a dizer que as pessoas afectadas por estas tempestades receberão 750 dólares em dinheiro e nada mais. Isso simplesmente não é verdade. Estão a dizer que o dinheiro necessário para esta crise está a ser desviado para os imigrantes. Que coisa ridícula de se dizer, não é verdade”, insistiu o Presidente norte-americano.

​ “Eles conseguem controlar o tempo”

Além de Trump, Biden também apontou o dedo à congressista do estado da Geórgia, Marjorie Taylor Greene, aliada de Trump e conhecida pelas suas posições da direita radical ligadas a teorias da conspiração.

“Marjorie Taylor Greene, uma congressista da Geórgia, afirma agora que o Governo federal está literalmente a controlar o tempo”, disse Biden, acrescentando que as acusações são “mais do que ridículas” e que “têm de parar”.

Taylor Greene afirmou numa publicação na rede social X que “eles conseguem controlar o tempo”, acusando o Governo de ter criado o furacão Milton.

Quando questionada sobre quem seriam “eles” a que se referia a congressista, Marjorie Taylor Greene respondeu que “alguns deles estão listados na NOAA (Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, na sigla em inglês), bem como a maioria das formas como o clima pode ser modificado”.

“Se a sua casa, empresa ou propriedade ficar danificada ou se um ente querido morrer devido às modificações do tempo deles, não deveria ter direito a uma indemnização?”, acrescentou a congressista.

“Em momentos como este, não há estados vermelhos [cor ligada aos Republicanos] ou azuis [cor ligada aos Democratas]. Há um [país] Estados Unidos da América, onde os vizinhos estão a ajudar os vizinhos. Os voluntários e os socorristas estão a arriscar tudo, incluindo as suas próprias vidas, para ajudar os seus concidadãos americanos”, sublinhou Biden.

Nem todos os Republicanos alinham com Trump e com a congressista da Geórgia. O governador da Florida, Ron DeSantis, criticou duramente a propagação de desinformação num discurso com foco na resposta que o seu estado, o mais afectado pelo furacão Milton, estaria a ter face à passagem deste furacão.

“Vivemos numa era em que, se publicarmos porcaria online, podemos conseguir que muitas pessoas a partilhem e podemos rentabilizar isso. É assim que as coisas são”, afirmou DeSantis.

“Tenham cuidado com os disparates que circulam e saibam que quanto mais excitantes forem, o mais provável é que alguém esteja a ganhar dinheiro com isso e eles não se preocupam com o bem-estar e a segurança das pessoas que estão realmente no olho da tempestade”, acrescentou o governador.

O congressista republicano pela Florida, Carlos A. Gimenez, respondeu directamente na rede social à publicação de Marjorie Taylor Greene, afirmando directamente: “Os seres humanos não conseguem criar ou controlar os furacões.”

“Quem acha que conseguem, precisa de fazer um exame à cabeça”, acusou ainda o congressista.