Coreia do Norte terá enviado engenheiros militares para combater na Ucrânia

Há indícios de que a Coreia do Norte terá enviado engenheiros militares para apoiar as forças russas que combatem na Ucrânia, de acordo com fontes sul-coreanas e ucranianas. Pyongyang tem sido um dos principais aliados do Kremlin na invasão da Ucrânia.

Há algum tempo que se sabe que a Coreia do Norte é um grande apoiante do regime russo. No ano passado, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, reuniu-se na Rússia com o Presidente Vladimir Putin para assinar um acordo de fornecimento de armamento. Já este ano, em Junho, os dois voltaram a encontrar-se, desta vez em Pyongyang, para assinarem um acordo de defesa mútua.

As forças russas têm, desde então, usado mísseis de fabrico norte-coreano para atacar a Ucrânia. Num contexto de rápido desgaste do material e do equipamento em ambos os lados do conflito, o apoio bélico de Pyongyang tem um carácter decisivo para o progresso russo na Ucrânia.

No entanto, responsáveis sul-coreanos e ucranianos acreditam que o regime de Kim Jong-un também enviou engenheiros militares para darem apoio técnico aos sistemas de mísseis KN-23, de curto alcance.

Apesar de haver militares estrangeiros que se voluntariaram para combater do lado russo – tal como acontece na Ucrânia –, nenhum governo estrangeiro tinha ainda enviado militares de forma oficial para apoiar a Rússia.

Na semana passada, foram detectados norte-coreanos entre os mortos na sequência de um bombardeamento ucraniano na província de Donetsk, segundo responsáveis ucranianos e sul-coreanos, citados pelo Guardian, não sendo, porém, claro se se tratava de engenheiros militares.

Esta semana, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-hyun, disse ser “altamente provável” que a Coreia do Norte tenha enviado oficiais para combater ao lado do Exército russo na Ucrânia e que alguns teriam morrido no ataque em Donetsk.

O Kremlin tem negado as notícias que dão conta do fornecimento de armamento por parte da Coreia do Norte e também disse que as alegações de que militares norte-coreanos combatem ao lado das forças russas são “notícias falsas”.