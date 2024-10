Universidade de Aveiro lança novo concurso para remodelar residências de estudantes

A obra, financiada com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contempla a recuperação de espaços interiores e exteriores de 14 edifícios de vários blocos residenciais.

A Universidade de Aveiro (UA) lançou um novo concurso público para a empreitada de reabilitação em edifícios das residências de estudantes do Campus de Santiago, depois de o anterior ter ficado deserto, informou fonte da academia. Segundo a mesma fonte, o primeiro concurso lançado em Julho passado, com o preço base de 5,2 milhões de euros, não teve interessados, o que obrigou a relançar o concurso.

Desta feita, foram feitas pequenas alterações ao projecto, tendo sido também alterado o preço base do concurso para cinco milhões de euros, uma redução justificada com uma "ligeira descida de preços" do mercado, que a UA diz haver. A empreitada, cujo concurso público foi publicado na terça-feira em Diário da República, tem um prazo de execução de 640 dias, podendo as propostas ser apresentadas até ao dia 23.

A obra, financiada com verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), contempla a recuperação de espaços interiores e exteriores de 14 edifícios de vários blocos residenciais, com 500 quartos individuais, alguns dos quais com cerca de 30 anos de utilização. A empreitada destina-se a resolver algumas patologias internas e externas que as residências apresentam, em resultado da sua "intensa e forte ocupação, do desgaste e falência de alguns materiais de revestimento, também de uma provável deficiência de execução de alguns sistemas construtivos", segundo o caderno de encargos.

Os trabalhos incluem a recuperação e manutenção das fachadas exteriores, padieiras, caixilharias exteriores, incluindo intervenção nas coberturas, lanternins e rufos. No interior está prevista a substituição de pavimentos, pintura de paredes e tectos, envernizamento de esquadrias e apainelados de madeira, substituição de lambrins, reparação diversas e verificação/substituição de sistemas de comando eléctrico e electromecânico. Envolve ainda a ampliação do espaço cozinha e espaço lavandaria.