Queda de árvores fecha parque de lazer em Santo Tirso por tempo indeterminado

O Parque Ribeiro do Matadouro, em Santo Tirso, vai estar fechado por tempo indeterminado após a queda de árvores provocada pela tempestade Kirk, revelou à Lusa fonte da Câmara Municipal. "Informamos que, por razões de segurança, o Parque Ribeiro do Matadouro está encerrado temporariamente. A tempestade Kirk provocou danos que impedem o bom usufruto do parque pelos utentes", lê-se na página do Facebook do município do distrito do Porto.

Contactada pela Lusa, fonte da autarquia esclareceu que "há árvores caídas a impedir a circulação" naquele parque de lazer e que é ainda desconhecida a data em que poderá reabrir. A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) registou entre as 18h00 de terça-feira e as 09h00 de quarta-feira 1329 ocorrências relacionadas com o vento forte, a grande maioria quedas de árvores.

"A região Norte foi a mais afectada pelo mau tempo com 988 ocorrências, sendo que o maior número 415 foi registado na Área Metropolitana no Porto com muitas quedas de árvores devido à acção do vento", indicou o oficial de operações da ANEPC, José Miranda.