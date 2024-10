Jardim em redor da Igreja dos Anjos reabre em Maio com vedação e horário de acesso

Obras de requalificação, incluindo nova iluminação e novo pavimento, arrancam até ao fim do ano. “Queremos um espaço onde as crianças possam brincar e se possa ler um livro”, diz presidente da junta.

Será uma intervenção de fundo para tentar cortar com o passado recente e evitar que se repita o cenário a que se vinha assistindo até há poucos dias. O jardim António Feijó, situado em redor da Igreja dos Anjos, em Arroios, deverá reabrir na próxima Primavera integralmente reabilitado. Além de passar a ter novos pavimento e iluminação, o espaço onde, até sexta-feira da semana passada, existia um acampamento com condições precárias, resultado da acumulação de pessoas a viverem ali em tendas de campismo, ao longo do último ano, passará a ser delimitado por uma vedação metálica com cerca de dois metros de altura.