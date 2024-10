Chocolate em festa: Gaia acolhe mais uma edição com entrada gratuita

A 3.ª Edição do Chocolat Festival Portugal conta com diversas actividades que prometem deixar qualquer um com água na boca.

Depois de duas edições onde mais de 50 mil pessoas ficaram com “água na boca”, o Chocolat Festival Portugal está de volta a Vila Nova de Gaia, nas instalações do WoW – World of Wine. Esta terceira edição contará com estrelas nacionais e internacionais no que diz respeito ao chocolate e haverá palestras, showcooking, kidscooking, negócios e várias oportunidades de degustação. O evento acontece de 24 a 27 de Outubro e a entrada é gratuita.

Em Portugal é já a terceira vez que marca presença, mas desde que foi criado, em 2019 no Brasil, já teve 39 edições em vários países, afirmando-se como o “maior evento de chocolate e cacau da América Latina e um dos maiores do mundo”.

Segundo o site do WoW, a entrada no festival realiza-se por um “túnel sensorial que simula uma plantação de cacau” e os planos não se ficam por aqui. O chef Leo Vilella irá esculpir uma escultura de chocolate com mais de 200 quilos de chocolate puro. Já no português Hélder Fernandes vai apresentar a receita de um suspiro intitulado “Chocolate e Avelã”. O cartaz é longo e está disponível no site do evento.

O festival, no primeiro dia, abre portas apenas das 18h00 até às 22h00. Já nos restantes dias, decorrerá das 14h00 até às 22h00. É organizado pela MVU Eventos e pela Casa Brasiliana, em parceria com os governos do Estado do Pará, do Estado da Bahia e WOW.