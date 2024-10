Taylor Swift e Keith Urban fazem donativos para as populações afectadas pelos furacões

As principais estrelas da música country, lideradas por Keith Urban, juntaram-se para um concerto de beneficência e Taylor Swift fez uma doação milionária nesta quarta-feira para ajudar as populações afectadas pelos dois furacões, Helene e Milton. Os dois artistas lideram o coro de celebridades que têm procurado fazer face aos estragos causados pelas duas catástrofes que assolaram os EUA nas últimas duas semanas.

De acordo com uma publicação nas redes sociais do grupo sem fins lucrativos Feeding America, a superestrela da pop, que é também a mulher mais rica na música, doou cinco milhões de dólares (mais de 4,5 milhões de euros) àquela organização para ajudar no rescaldo das tempestades

“Obrigado, Taylor, por estares connosco no movimento para acabar com a fome e ajudar as comunidades necessitadas”, agradeceu a CEO da organização, Claire Babineaux-Fontenot, em comunicado. “Esta contribuição vai ajudar as comunidades a reconstruir e a recuperar, dando alimentos essenciais, água limpa e mantimentos às pessoas afectadas por estas tempestades devastadoras. Juntos, podemos ter um verdadeiro impacto nas famílias enquanto enfrentam os desafios que se seguem.”

Keith Urban, Luke Combs, Eric Church e outros artistas da música country marcaram para 26 de Outubro o Concert for Carolina, que visa apoiar uma das regiões mais afectadas pelo Helene. O evento terá lugar no Bank of America Stadium em Charlotte, na Carolina do Norte.

Já o cantor country Morgan Wallen arregaçou mesmo as mangas e ajudou a recolher mantimentos, posando para fotografias com os fãs numa recolha de alimentos em Knoxville, Tennessee, nesta quarta-feira. O artista já tinha doado 500 mil dólares (mais de 450 mil euros) à Cruz Vermelha norte-americana para ajudar a fazer face aos estragos causados pelo furacão.

Dolly Parton também doou um milhão de dólares (mais de 900 mil euros) dos seus fundos pessoais a uma organização sem fins lucrativos do Tennessee. As suas empresas, incluindo o parque temático Dollywood, acrescentaram mais um milhão de dólares. “Este é o meu povo e esta é a minha casa”, declarou a cantora a uma multidão em Newport, no Tennessee. “Estou convosco porque faço parte de vós.”

Há menos de duas semanas que grande parte do sul dos EUA sofreu com a força mortal do furacão Helene. Registaram-se mais de cem vítimas mortais na Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, Florida, Tennessee e Virgínia.

Quanto ao furacão Milton, começou a assolar a Florida nesta quarta-feira e já provocou duas vítimas mortais, deixando mais de dois milhões de pessoas sem electricidade. Prevê-se que ambas as tempestades causem prejuízos de milhares de milhões de dólares.