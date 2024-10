Emmanuel Macron diz que “vai lutar” para que Emily in Paris não se mude para Roma

Emmanuel Macron não está satisfeito com a partida de Emily in Paris para Roma e vai fazer de tudo para reverter a mudança. “Vamos lutar muito. E vamos pedir-lhes que permaneçam em Paris! Emily em Paris em Roma não faz sentido”, declarou o Presidente francês à revista Variety, justificando a decisão com o impacto económico da série na capital francesa.

“Penso que é bom para a imagem de França. Emily em Paris é muito positiva em termos de atractividade para o país. Para a minha própria actividade, é uma iniciativa muito boa”, elogiou o Presidente, que fala sobre a explosão cultural em França à revista norte-americana.

Entre os franceses a série não é particularmente popular e tem sido criticada por romantizar a vida em Paris, longe dos conflitos sociais, do crime, dos sem-abrigo ou do lixo que enche a cidade. Mas certo é, de acordo com o Centro Nacional do Cinema e da Animação (CNC, na sigla original) de França, 38% dos turistas aponta a produção da Netflix como o motivo principal para visitar a cidade.

O Turismo de Paris também partilha com os visitantes uma lista de dez locais a visitar onde foram filmadas cenas icónicas da série, como os jardins do Palais Royale, onde a personagem principal, Emily (interpretada por Lily Collins), conhece a melhor amiga, Mindy (Ashley Park), ou a Place de l’Estrapade onde vivem a americana e o chef Gabriel, por quem Emily se apaixona.

Apesar das críticas dos seus concidadãos, o casal Macron é fã assumido da produção. Na quarta temporada, a primeira-dama, Brigitte, faz uma aparição especial, onde posa para uma selfie com Emily Cooper. “Fiquei muito orgulhoso e Brigitte ficou muito contente por o ter feito. Foram apenas alguns minutos, mas penso que foi um momento muito bom para ela”, elogiou o Presidente na mesma entrevista à Variety. Questionado se ele próprio consideraria aparecer num dos episódios, não tem dúvidas: “Sou menos atraente do que a Brigitte!”

Parte da quarta temporada da série é passada em Roma, onde Emily desenvolve um novo interesse romântico, Marcello. O criador, Darren Star, justificou a decisão com o facto de a personagem estar “a ficar demasiado confortável em Paris” e ter sido necessário “atirá-la para águas desconhecidas”.

No último episódio, Emily muda-se para Roma, dando a entender que a continuação da trama será por lá. Pouco depois, a série foi renovada para mais uma temporada, que Star diz que será entre Paris e Roma — fica por saber se Emmanuel Macron vai permitir que assim seja.