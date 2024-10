Lucas with Strangers e o sucesso dos bons samaritanos nas redes #ComoAssim

No primeiro episódio de #ComoAssim, olhamos para a solidariedade cada vez mais megalómana que se mostra nas redes sociais. O que é que ela diz sobre nós?

Há três anos que Lucas Rodrigues, 23 anos, se dedica a cumprir desejos de pessoas anónimas e a documentar tudo em vídeos nas redes sociais.

Apesar de ser um projecto recente, os números não o deixam adivinhar: a página "Lucas with Strangers" tem mais de dois milhões de seguidores no Tiktok e mais de 500 mil no Instagram.

No início oferecia apenas abraços e sorrisos, mas hoje oferece malas com 20 mil euros em dinheiro ou casas a quem não as tem.

Em Portugal, são poucos os influenciadores com a dimensão de Lucas nas redes sociais. Mas o português não é caso único a fazer sucesso com este género de conteúdos.

Um pouco por toda a internet, encontramos bons samaritanos, cheios de notas, a procurar mudar vidas de pessoas aleatórias na rua.

Mas o que é que o sucesso estrondoso que têm diz sobre nós e sobre a maneira como olhamos para os outros? Será que as redes sociais podem mudar a forma como lidamos com as desigualdades sociais?

No primeiro episódio da segunda temporada de #ComoAssim, procuramos respostas.

Na última temporada, o podcast olhou para fenómenos da cultura pop mais clássicos, para os livros, filmes e séries que consumimos.

Mas em 2024, segundo um estudo global da norte-americana GWI, passamos em média 6 horas e 40 minutos por dia a olhar para ecrãs. Por isso, nesta temporada, olhamos para aquilo que consumimos online, quando navegamos nas redes sociais. Para os loops e bolhas em que entramos sem darmos por ela. E como tudo isso nos está a mudar.

Siga o podcast #ComoAssim e receba cada episódio todas as quintas-feiras às 16h no Spotify, na Apple Podcasts, ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.