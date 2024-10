Uma regata que “mantém viva a chama da colaboração” entre a Madeira e as Canárias

É a regata mais antiga que une os arquipélagos da Madeira e das Canárias —​ a primeira edição realizou-se em 1978 — e, segundo Sérgio Jesus, presidente da Associação Regional de Vela da Madeira (ARVM), “mantém viva a chama da colaboração e da coexistência atlântica dos povos das Canárias e da Madeira”. Apesar de a XXIII Regata Internacional Canárias - Madeira ter ficado marcada pelas condições meteorológicas adversas, Bárbara Spínola, directora regional do Turismo da Madeira, realça que o apoio ao evento é uma aposta para manter, já que permite ao arquipélago “entrar num mercado que interessa”: “O binómio turismo-desporto que a Madeira oferece, com condições fantásticas, é muito importante.”

A logística “é complicada e envolve uma preparação de meses” e, como se constatou na edição de 2024, a bordo dos veleiros que se candidatam a percorrer as perto de 300 milhas náuticas entre as Canárias e a Madeira têm de estar tripulações “que aguentem dois ou três dias de mar como na regata deste ano, que foi duríssima”.

A avaliação é de Sérgio Jesus, que destaca, no entanto, que “é assim que se fazem grandes velejadores”: “Há um contingente nas tripulações de malta nova da Madeira que cresceu imenso nesta experiência. Foi uma regata dura e houve infelizmente quem tivesse de voltar para trás, mas o saldo é altamente positivo e tudo se encerra da melhor forma.”

O presidente da ARVM, associação que apoia o Clube Naval do Funchal na organização do evento, sublinha ainda a importância da prova, “que tem o simbolismo” de “expressar uma proximidade” entre dois arquipélagos através de “um desporto que os une”.

A ideia é reforçada por Bárbara Spínola. A directora regional do Turismo da Madeira afirma que, para além da sua “parte histórica”, a regata permite às ilhas madeirenses entrarem “num mercado que lhes interessa”. “O mercado do turismo náutico interessa-nos muito. Podemos mostrar as nossas valências a nível do mar. É mais um veículo na aposta da economia azul, que vem valorizar ainda a Madeira como destino turístico activo e de fortes ligações ao mar.”

“Tem havido uma mudança nesse paradigma e o nosso turismo é cada vez mais jovem. Temos na Madeira valências importantes, seja no mergulho, na vela, na natação em águas abertas, na canoagem ou no surf”, indica Bárbara Spínola. Em conversa com a Fugas, a directora regional realça ainda que, “até 1960, a única forma de chegar à região era pelo mar, por isso tem um grande significado” para Madeira, onde “o turismo nasceu no mar”.

Já Maria do Livramento Silva, vice-presidente do Clube Naval do Funchal que tem há 46 anos a seu cargo a organização da regata, destaca a “adesão enorme” — “Foi a edição com mais inscrições” — e refere que a prova permite “promover a Madeira como um destino turístico de eleição” e “elevar tudo aquilo que tem sido feito na vela, assim como reforçar a união e os laços que existem entre os arquipélagos da Madeira e de Canárias”: “Somos ilhéus e é importante manter a ligação.”