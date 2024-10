ObservaLagunas convida a explorar turismo de natureza em Santiago do Cacém

Observação e anilhagem de aves, palestras e caminhadas são algumas das propostas da ObservaLagunas - Feira de Turismo de Natureza, evento que se estreia este fim-de-semana para desafiar a comunidade a explorar a Reserva Natural das Lagoas de Santo André e da Sancha (RNLSAS), no litoral alentejano.

"A ideia é tentar trazer as pessoas à reserva para conhecerem os valores naturais e o [trabalho] que fazemos", explica o biólogo João Farinha, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, à agência Lusa. Para tal, foram convidados "especialistas do país inteiro", para abordarem "diferentes temas" ligados à conservação ambiental.

Entre sábado e domingo, os visitantes que se deslocarem até ao Centro Nacional de Educação Ambiental e Conservação, no Monte do Paio, em Brescos, Vila Nova de Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, "poderão encontrar especialistas a falarem sobre aves, insectos e plantas", indica.

Segundo o responsável, as palestras previstas no programa vão abordar a "geologia e como esta lagoa se formou, a sua abertura e evolução, a zona marinha em frente à reserva [natural]", mas também "os insectos", "as migrações das aves", "a importância desta reserva na rota migratória", assim como "a flora dunar, sobretudo ao nível das espécies endémicas desta reserva", e "a captação de sons da natureza".

A programação integra ainda um conjunto diversificado de actividades, como observação e anilhagem de aves, workshops, caminhadas interpretativas para conhecer os insectos e a flora da reserva, um passeio de bicicleta por trilhos da região, passeios equestres, baptismo de moto-quatro, actuações musicais e um mercadinho de produtos regionais. Já a pensar nos mais novos, estão agendadas oficinas pedagógicas e sessões de showcooking de alimentação saudável, além de sessões de ioga para adultos e crianças.

"Além da sensibilização para o papel vital que as Zonas Húmidas têm no equilíbrio dos ecossistemas, deseja-se incentivar uma maior compreensão da biodiversidade aqui existente e da importância da sua preservação", realçam, em comunicado, os promotores.

A ObservaLagunas - Feira de Turismo de Natureza, organizada no âmbito da Comissão de Cogestão da RNLSAS, que abrange os concelhos de Santiago do Cacém e Sines, vai também assinalar o 24.º aniversário da criação desta zona protegida, e resulta de um esforço conjunto entre várias entidades regionais e locais, nomeadamente a CCDR do Alentejo, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e os municípios de Santiago do Cacém e Sines, no âmbito da Comissão de Cogestão da RNLSAS.

A RNLSAS abrange uma extensão de cerca de 15 quilómetros da faixa costeira dos concelhos de Santiago do Cacém e Sines, integrando uma faixa terrestre com dois a três quilómetros de largura e uma zona marinha com aproximadamente 1,5 quilómetros. Este sistema lagunar costeiro é reconhecido pela sua elevada importância biológica, com destaque para a sua diversidade ecológica, geológica, ictiológica, botânica e, em especial, ornitológica.