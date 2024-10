Chef Joachim Koerper assina carta do 1743 Palácio Fonte Nova

O chef do Eleven, uma estrela Michelin, assina a carta do novo restaurante do Palácio da Quinta da Fonte Nova, em Rio de Mouro, num fine dining inspirado na gastronomia italiana tradicional.

Aberto em Julho, o 1743 Palácio Fonte Nova apresenta-se como um restaurante de fine dining inspirado na gastronomia italiana tradicional, com uma carta assinada por Joachim Koerper e Cíntia Koerper, os chefs de cozinha e pastelaria consultores do projecto.

Inspirados nas “viagens regulares a Itália, onde fazem férias anualmente, e nas suas ligações profissionais e académicas à cozinha italiana”, Joachim e Cíntia trazem ao novo restaurante localizado no Palácio da Quinta da Fonte Nova, em Rio de Mouro, junto à serra de Sintra, “propostas ousadas que elevam os sabores já conhecidos” da gastronomia transalpina tradicional, que aqui surge “com uma abordagem moderna e criativa, centrada na originalidade dos sabores e nas técnicas sofisticadas”, lê-se em comunicado de imprensa.

Numa “concepção arrojada”, o chef do restaurante Eleven, galardoado com uma estrela Michelin, apresenta ainda pratos que unem à culinária italiana o receituário e produtos portugueses, como é o caso do Bacalá, bacalá, bacalá gratinado com mousse de alho, corquetta e a nossa carbonara a la brás, “que surge da fusão do spaghetti alla carbonara com o bacalhau à Brás”.

A carta apresenta ainda pratos como risotto a milanesa gratinado e folha de ouro; risotto com pesto de manjericão, carabineiro e emulsão de tomate; talharini com alho, peperoncino e camarão da nossa costa; “Nossa Mille Follie” com ragoût de carne e mozarella dos molhos; filete de salmonete a la “Pissaladiere” com anchovas, azeitonas e cebolas; ou tagliatta Black Angus grelhado no carvão com batata crujiente e espinafres.

Nas sobremesas, criadas por Cíntia Koerper, surge o receituário italiano tradicional em versão apurada, como a pana cotta inspirada nas buganvílias que rodeiam o Palácio Fonte Nova, com texturas de framboesas, e a tarte de amaretti, chocolate e gelado de pistacho.

Além do menu à la carte, o restaurante apresenta dois menus de degustação: Um lugar sem tempo desde 1743, com sete momentos e um preço de 125€ por pessoa; e o Menu 1743, com oito momentos, que custa 175€ por pessoa (com harmonização de vinho, o valor sobe 59€ e 78€ por pessoa, respectivamente).

O espaço, com 40 lugares na sala interior e outros 40 na varanda, apresenta uma “decoração clássica e elegante”, onde sobressaem detalhes como “os lustres, as flores, os tons neutros que contrastam com a pintura 'tropical' na parede e o verde frondoso no exterior que encaminha para um jardim recortado”.

O 1743 Palácio Fonte Nova, “cujo nome remete para o ano do início da construção da quinta”, é um projecto de Franco Bordoni e Nicolás Lehmann, os proprietários de nacionalidade argentina que recuperaram o edifício do século XVIII para criar “um projecto de turismo de alta qualidade”.

Além do restaurante e de um “recatado bar com música ao vivo”, já em funcionamento, os planos passam pela abertura de “uma estrutura hoteleira de charme” e o desenvolvimento de “outras actividades”, nomeadamente “projectos de agricultura, floricultura e até áreas dedicadas à criação de animais de estimação”.