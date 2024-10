Qual é o segredo da verdadeira beleza de um rosto?

Quem está atento às rotinas de beleza das celebridades, sabe que Lily Collins, Zendaya ou Margot Robbie têm as sobrancelhas perfeitas. E que definição é essa? Ao longo dos anos, esta zona do rosto superou diferentes tendências - já estiveram finas, nos anos 90, direitas, nos anos 2000, e grossas e ligeiramente arqueadas, nos últimos tempos. Esta última versão parece imperar e o facialismo (uma técnica de harmonização facial que recorre a vários métodos e tratamentos) ajudou. Umas sobrancelhas bem cuidadas representam pêlos saudáveis, com crescimento natural, sem falhas e com uma forma que favorece naturalmente o rosto de cada pessoa. As três actrizes dadas como bons exemplos personificam esta imagem.

Como complemento, as pestanas também têm um papel de relevo neste equilíbrio visual. Querem-se compridas, fortes e sedosas, seja ao natural ou com acabamento de máscara de pestanas. Mas nem todos nascem com genes que garantem esta fórmula. É aqui que entra o poder de um só produto na rotina de beleza.

Foto Umas sobrancelhas bem cuidadas representam pêlos saudáveis, com crescimento natural, sem falhas e com uma forma que favorece naturalmente o rosto de cada pessoa. DR

Apostar na fórmula certa

A Cantabria Labs - especialista em cuidados dermatológicos e capilares específicos - apostou num novo sérum para pestanas e sobrancelhas, desenvolvido com o intuito de melhorar a densidade, comprimento, curvatura e acelerar o crescimento. O Iraltone Serum 2 em 1 Potenciador de Pestanas e Sobrancelhas promete em apenas dois meses mostrar resultados. Este novo sérum é indicado para pestanas e sobrancelhas que se encontrem fragilizadas, em queda e com necessidade de maior densidade e comprimento. Como funciona? Com o seu duplo aplicador, permite uma aplicação facilitada, desde a raiz. Mesmo para quem (ainda) não sentiu o enfraquecimento das sobrancelhas e das pestanas, o sérum funciona como mecanismo de prevenção, por isso está indicado para várias fases do crescimento.

O segredo está na formulação, que contém “Sympeptide Xlash”, um ingrediente potenciador, “Wharton Gel Complex”, com acção redensificante, antioxidante e reparadora, e ainda um sistema hidratante apoiado por estes dois componentes - “Aqua Juve Plus 1015” e “D-Pantenol 50P”. Traduzindo a linguagem científica e farmacêutica, o Iraltone tem na sua composição os maiores aliados da regeneração. Nas pestanas deve aplicar-se deslizando o pincel de ponta fina sobre a base da raiz das pestanas superiores e pestanejar para que o produto impregne nas pestanas inferiores; nas sobrancelhas deve aplicar-se no comprimento total com o escovilhão e deixar secar após aplicação. Contudo, em nenhum dos casos deve ser aplicado por cima de maquilhagem.

Foto Nas pestanas deve aplicar-se deslizando o pincel de ponta fina sobre a base da raiz das pestanas superiores e pestanejar para que o produto impregne nas pestanas inferiores; nas sobrancelhas deve aplicar-se no comprimento total com o escovilhão e deixar secar após aplicação. DR

Ciclo de vida e hábitos saudáveis

Para melhor entender como cuidar das pestanas, é preciso primeiro saber que cada pessoa tem, em média, entre 150-200 de pestanas naturais, por olho, nas pálpebras superiores, e 75-100 nas pálpebras inferiores. As pestanas variam no comprimento, espessura e cor, mas todas passam por um ciclo de crescimento, que pode ser dividido em três fases: anagénica (fase de crescimento), catagénica (fase de transição em que cessa o crescimento) e telogénica (fase de repouso e queda).

Para que todos estes passos sigam o seu curso natural, devem remover-se bem os vestígios de maquilhagem ao fim do dia, aplicar diariamente o sérum da forma correcta, e evitar esfregar ou puxar tanto as sobrancelhas como as pestanas. O segredo, como de resto em tudo nas fórmulas de sucesso, reside na consistência da rotina.