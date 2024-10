Com um acordeão e Bach como companhia. Eis o vencedor do Prémio Novos Talentos Ageas

Nem a chuva e vento fortes impediram de encher a emblemática Sala Suggia, na Casa da Música, no passado sábado. A noite dedicada aos novos talentos da música apresentou concertos dos três finalistas ao Prémio Novos Talentos Ageas apurados em 2023: Mafalda Lemos, na guitarra portuguesa, Sara Vaz, no piano e Sérgio Gladkyy, no acordeão.

Após as actuações dos três candidatos e do concerto do guitarrista Francisco Berény Domingues, o público foi convidado a votar no seu preferido e decidiu, juntamente com um júri especializado - composto por Horácio Ferreira (vencedor da 1ª edição deste prémio, em representação do Grupo Ageas Portugal) e António Augusto Aguiar (músico e professor de música, em representação da Casa da Música) que o justo vencedor seria Sérgio Gladkyy.

Nelson Bessa Machado, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, entregou o prémio ao acordeonista e no seu discurso sublinhou a importância de conhecer o trabalho de jovens músicos emergentes. “Uma parceria entre duas entidades que gostam de trabalhar em conjunto e que descobriram este ponto de encontro que é este prémio de novos talentos na música, que vai já na 6ª edição e tem sido um prazer muito grande estarmos associados à Casa da Música e apoiar jovens músicos”, acrescentou o porta-voz do Gupo Ageas Portugal.

Fotogaleria

Desde a sua primeira edição, em 2017, o Prémio Novos Talentos Ageas já contou com 90 concertos e atribuiu 30 mil euros em prémios.

Álvaro Teixeira Lopes, do Conselho de Administração da Casa da Música corrobora que “é graças a este tipo de parcerias que conseguimos dar palco a estes jovens, dar-lhes visibilidade e cumprir a nossa missão enquanto entidade. É importantíssimo para eles”.

“Ainda estou a digerir as emoções. Estou extremamente feliz. Este prémio, com certeza, irá abrir algumas portas no mercado e para outras salas de espectáculo”, afirmou Gladkyy visivelmente emocionado ao receber a coroação. Questionado sobre o que o levou ao primeiro lugar, o músico menciona o facto de ser “uma novidade o programa que eu trago à Casa da Música. Eu trago um programa erudito que provavelmente o público não sabia que seria possível tocar em acordeão. Por exemplo, uma Toccata de Bach em acordeão”. E ainda acrescenta “e talvez também pela forma como toquei”.

Um sonho tornado realidade

Tocar na Casa da Música era o grande sonho de Sérgio Gladkyy. Filho de mãe russa e pai ucraniano, nasceu em Albufeira e com apenas 11 anos iniciou os estudos musicais. Em 2013 ingressou na classe de acordeão do Conservatório de Música de Albufeira.

Durante o seu percurso participou em diversas masterclasses com Mika Vayrynen, Vladimir Zubitskiy, Alexandr Dmitriev, Frederic Deschamps, entre outros. Foi galardoado com os primeiros prémios no CMA Trophee Mondiale 2021 (categoria Júnior - música de câmara) e Prémio Jovens Músicos 2022.

Ingressou em 2020 na licenciatura, vertente de Interpretação, em Évora, na classe de Gonçalo Pescada.