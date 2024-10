Taxa do carbono dá mais 525 milhões em ISP com fim da isenção

O aumento da taxa sobre as emissões de carbono vai render mais 525 milhões de euros, mas o Governo também está a contar com a subida do consumo para aumentar a receita total de ISP para 725 milhões.

O Governo da AD espera obter 650 milhões de euros de receita adicional em 2025 com os combustíveis rodoviários, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano. O grosso da receita provirá da actualização da taxa de carbono, que renderá 525 milhões.

Além da taxa de carbono, o relatório da proposta de Orçamento entregue esta quinta-feira na Assembleia da República quantifica em 100 milhões de euros o fim da isenção sobre a incorporação de biocombustíveis avançados e em 25 milhões de euros o fim da vigência do mecanismo de gasóleo profissional extraordinário.

Em termos globais, “prevê-se que em 2025 a receita de ISP aumente em 752,5 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 21,9%”, para um total de 4.194 milhões de euros. Este aumento explica-se com o “crescimento esperado no consumo privado em conjunto com as medidas implementadas pelo Governo, nomeadamente, o fim da isenção de ISP sobre os biocombustíveis avançados e o descongelamento progressivo da taxa de carbono”, indica o relatório.

O relatório refere ainda que o Estado vai continuar a assumir despesa fiscal com isenções relativas ao ISP no próximo ano: “prevê-se que a despesa fiscal do Estado relativa a este imposto aumente 2,9%, para um valor de 308,6 milhões de euros em 2025”.

Este montante inclui “as isenções relacionadas com reembolsos parciais para o gasóleo profissional suportado pelas empresas de transporte de mercadorias, com biocombustíveis e gases de origem renovável, e com as taxas preferenciais relacionadas com gasóleo colorido e marcado com aditivos consumido por maquinaria agrícola”.

No total, estas medidas deverão atingir 260,9 milhões, “representando cerca de 84,6% da despesa fiscal em sede de ISP em 2025”, lê-se no relatório.