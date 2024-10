OE 2025 mantém contribuições extraordinárias sobre banca e energia

Nem mesmo as decisões de inconstitucionalidade do Tribunal Constitucional travam a manutenção de várias contribuições extraordinárias aplicadas a vários sectores. A proposta de Orçamento do Estado para 2025 mantém a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), o Adicional ao IMI (AIMI), a Contribuição sobre o Sector Bancário (CSB) e o Adicional de Solidariedade sobre o Sector Bancário (ASSB).

“Prevê-se que a receita proveniente destes tributos venha a aumentar em 23,1%, para 563 milhões de euros em 2025”, lê-se no documento.

À receita do Estado somam-se ainda mais 290,1 milhões de euros, representando um aumento de 25,6% face a 2024, relativos à Contribuição Extraordinária sobre a Indústria Farmacêutica (CEIF), a Contribuição Extraordinária sobre os Fornecedores da Indústria de Dispositivos Médicos do Serviço Nacional de Saúde (CEFID), e ainda à Contribuição para o Audiovisual (CAV) cuja vigência se irá manter em 2025.

Já as Contribuições de Solidariedade Temporárias (CST) sobre o Sector da Energia e para o Sector da Distribuição Alimentar desapareceram, com receitas nulas em 2025, na medida em que estas vigoraram apenas para os anos 2022 e 2023.

Tal como as contribuições extraordinárias, o adicional sobre o imposto municipal sobre imóveis (AIMI) foi criado com carácter temporário, mas continua a manter-se.

Em várias destas contribuições, o Tribunal Constitucional já se pronunciou sobre a sua inconstitucionalidade. E, no caso do Adicional de Solidariedade sobre o Sector Bancário, o Ministério Público apresentou, inclusive, não um mas dois requerimentos no Constitucional visando a obtenção de declarações de inconstitucionalidade com força obrigatória geral.

Um desses requerimentos visa a existência da própria contribuição, enquanto o outro se relaciona com o facto de um diploma que só entrou em vigor em Julho de 2020 ter sido aplicado a todo esse ano, contrariando o princípio segundo o qual ninguém pode ser obrigado a pagar impostos que tenham natureza retroactiva.

Também a cobrança da taxa extraordinária aos comercializadores de produtos petrolíferos já foi considerada ilegal pelo Tribunal Constitucional (TC).