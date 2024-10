OE 2025 confirma aumento das concessões portuárias para 75 anos

O Governo de Luís Montenegro quer dar seguimento à ideia do anterior executivo de aumentar em 40 anos as concessões do sector portuário. No seguimento das declarações recentes do secretário de Estado das Infra-estruturas, Hugo Espírito Santo, a proposta de Orçamento do Estado para 2025 confirma ser de esperar “o aumento do prazo máximo das concessões portuárias dos actuais 30 para 75 anos”.

Este prazo adicional “contribuirá para o crescimento do sector”, lê-se no relatório da proposta orçamental entregue esta quinta-feira, que aponta para “a definição das novas orientações estratégicas” na gestão portuária em domínios com a “transição energética, intermodalidade, digitalização, cooperação e integração”.

Segundo as declarações do secretário de Estado por ocasião da realização da Porto Maritime Week, no final de Setembro, o aumento do prazo máximo das concessões para 75 anos irá “permitir que os privados possam recuperar o investimento realizado nos terminais”.

Citado pela Lusa, Hugo Espírito Santo adiantou que todas as administrações portuárias vão apresentar à tutela um plano de investimentos que consolide a nova estratégia para os portos nacionais (a aprovar em breve) e em que cada local terá um foco específico. Como exemplo, em Leixões o foco será o "aumento da capacidade da carga contentorizada”, em Sines espera-se “a expansão do terminal de contentores” e na Figueira da Foz devem procurar-se “novas oportunidades de negócio”.

“Ainda no âmbito do sector portuário”, a proposta de Orçamento do Estado para 2025 destaca “a aprovação da revisão do Plano de Actividades e Orçamento para 2024 da Silopor”, a empresa que gere os silos de cereais em Lisboa (Beato e Trafaria) e também Santarém.

Isto permitirá à empresa “concretizar os investimentos e as intervenções de manutenção que a segurança e a operacionalidade dos terminais há muito exigiam”. Também vai permitir a “resolução de todas as questões pendentes de natureza laboral”, destaca o documento.