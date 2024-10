Novas regras no IVA podem trazer bónus de 350 milhões às regiões autónomas

Governo tem estado a discutir com as regiões autónomas o regresso às regras antigas de distribuição do IVA, que permitem aos Açores e Madeira terem taxas mais baixas sem impacto orçamental.

A inclusão do Orçamento do Estado para 2025 de uma medida que preveja o regresso da distribuição das receitas do IVA às regras que existiam antes da troika é a grande esperança das Regiões Autónomas para terem já no próximo ano um reforço significativo das suas receitas, em valores que podem chegar aos 150 e 200 milhões de euros, respectivamente, nos Açores e na Madeira.