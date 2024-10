Nova tabela do IRS acomoda aumentos salariais até 4,6%

Se o Parlamento aprovar a alteração à tabela do IRS na versão que o Governo apresentou na proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025, a generalidade dos contribuintes sentirá um alívio no IRS no próximo ano. Não porque as taxas baixam, mas porque alguns dos indicadores usados para calcular o imposto trazem uma descida da carga fiscal, desde logo com a actualização dos valores que definem os limites de cada um dos escalões de rendimento. A dimensão do desagravamento varia de caso para caso.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt