Limites para a isenção total de IMT aumentam em linha com a inflação

O Governo quer aumentar, em linha com a inflação registada este ano, os valores abrangidos pela isenção total de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT). A alteração ao Código do IMT, a vigorar em 2025, consta da proposta de Orçamento do Estado para o próximo ano, entregue pelo Governo à Assembleia da República nesta quinta-feira.

Actualmente, estão isentas de IMT as aquisições de imóveis destinados exclusivamente à habitação própria e permanente com um valor até 101.917 euros. A proposta de Orçamento do Estado aponta para que esse valor passe a ser de 104.261 euros em 2025. Este montante corresponde a um aumento de cerca de 2,3%, um valor que está em linha com a inflação registada este ano. Em Setembro, de acordo com os dados mais recentes do INE, a variação média do índice de preços no consumidor dos últimos 12 meses foi, precisamente, de 2,3%.

Os limites de todos os restantes escalões, onde se aplicam taxas de IMT que vão dos 2% aos 7,5%, serão, também, actualizados tendo em conta a inflação deste ano.

E também os limites do IMT aplicado aos compradores jovens serão actualizados. Esta, recorde-se, foi uma das medidas lançadas pelo Governo este ano, no âmbito do mais recente pacote legislativo para a área da habitação. A isenção total de IMT para jovens aplica-se a quem tenha até 35 anos e compre a sua primeira habitação, estando abrangidos os imóveis com preço até ao quarto escalão deste imposto (que, em 2024, é de 316.772 euros).

Agora, também este limite poderá vir a ser actualizado. Na proposta de Orçamento do Estado para 2025, propõe-se que o valor isento de IMT nas aquisições de casa feitas por jovens seja de 324.058 euros.

Até agora, indica o Governo no relatório da proposta de Orçamento do Estado, beneficiaram desta isenção de IMT "mais de quatro mil jovens", desde Agosto, quando a medida entrou em vigor.