Governo só decide novo bónus nas pensões em “Julho ou Agosto” do próximo ano

Ministro das Finanças ainda não revelou quanto vão aumentar as pensões no próximo ano, garantindo apenas que continuarão a subir de acordo com a fórmula assente na economia e inflação.

O Governo garante que em 2025 vai “actualizar todas as pensões segundo as regras em vigor”, tendo em conta a inflação e o crescimento da economia. E, embora a proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2025 não o preveja, o executivo vai “tentar” repetir o pagamento de um suplemento extraordinário aos pensionistas, uma decisão que só será tomada no Verão e se houver margem orçamental.

“A actualização [das pensões] será a que resulta da lei”, afirmou o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, depois de, na conferência de imprensa para apresentar as linhas gerais do OE, ter sido questionado sobre qual será o aumento das pensões e do Indexante dos Apoios Sociais no próximo ano.

Os aumentos anuais das pensões dependem de um mecanismo previsto na Lei 53-B/2006, que tem em conta a evolução dos preços no ano anterior e o desempenho da economia.

Os valores definitivos da inflação (sem habitação) e do Produto Interno Bruto (PIB) só serão conhecidos no final de Novembro, pelo que o Governo não revelou com que dados está a trabalhar.

O ministro garantiu ainda que, se no próximo ano houver margem orçamental, o Governo repetirá a atribuição de um suplemento extraordinário aos pensionistas à semelhança do que aconteceu neste mês de Outubro.

Essa decisão, disse, só será tomada “lá para Julho ou Agosto” do próximo ano, altura em que já será possível avaliar se a execução orçamental está “a correr melhor do que o projectado” e se é possível manter o “objectivo de equilíbrio orçamental”.